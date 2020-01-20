تعرف علي أهم أطعمة لخفض ضغط الدم المرتفع

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأمراض الشائعة حول العالم، وهو نتيجة حدوث ضغط مستمر على جدران الشرايين لفترة طويلة، وعادة ما ينصح الأطباء المرضى بالمواظبة على أدوية معينة، وباتباع نظام غذائي صحي.وقد ذكرت دراسات طبية أن الالتزام بنمط حياة صحي أثبت فعالية كبيرة في خفض الدم المرتفع، وتقليل المخاطر الصحية التي قد تحدث بسببه.

وينصح الأطباء بابتاع نظام غذائي غني بالمغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم، حيث أنه يساعد على التحكم بضغط الدم، كما أنهم ينصحون أيضاً بممارسة نشاط بدني معتدل على مدار الأسبوع، لضمان الحصول على قراءات ضغط دم في مستوى جيد.

ومن بين الأطعمة التي ينصح الأطباء بها مرضى ضغط الدم المرتفع هي فواكه التوت الأزرق والتفاح والموز، نظراً لأن لها تأثير إيجابي على قراءات ضغط الدم.

وأوضح الأطباء أن التفاح غني الكيرسيتين، والتي تساعد على خفض ضغط الدم، بينما يحتوي الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم، والذي يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، أما التوت البري فهو غني بمادة الأنثوسيانين التي تقلل من ارتفاع ضغط الدم.

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