تعرف علي أهم أعراض سرطان المعدة

يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع أمراض السرطان خطورة، حيث يكمن هذا بشكل رئيسي في تأخر اكتشافه، نظراً لأن العديد من أعراضه تتشابه مع أعراض التهاب المعدة.وبحسب ما ذكرته تقارير طبية، فإن سرطان المعدة يعد من أكثر الأمراض السرطانية شيوعاً حول العالم، كما أن عدداً من أعراضه يتم الخلط بينها وبين أعراض التهاب المعدة أو القرحة.

وأوضحت التقارير أنه من ضمن الأعراض والعلامات التي تشير إلى تطور سرطان المعدة هي حدوث اضطرابات في المعدة، فقدان الوزن المفاجئ، الشعور بالتعب،

الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام حتى لو بكميات قليلة، الغثيان، آلام في البطن، حرقة المعدة، وقد يصل الأمر في مرحلة متقدمة إلى حدوث نزيف في المعدة.

ونصحت التقارير لمنع تطور سرطان المعدة بضرورة إدخال الخضروات والفواكه في النظام الغذائي، والسيطرة على الوزن، وكذلك بممارسة النشاط البدني.

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وأضافت التقارير أن احتمالية الإصابة بسرطان المعدة تتزايد مع التقدم في العمر، مشيرة إلى أن أكبر حالات الإصابة بها تُسجل في الفئة العمرية ما بين 50-70 عاماً.

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