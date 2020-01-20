تعرف علي أهم أعراض أمراض البنكرياس

كشفت تقارير طبية عن الأعراض الرئيسية لأمراض البنكرياس، والتي قد تكون شديدة الخطورة، ومميتة في بعض الأحيان، ولا يوليها الناس أي اهتمام.وقالت التقارير أن الكثيرين لا يعرفون الدور المهم الذي تلعبه غدة البنكرياس في جسم الإنسان، فهي مسؤولة عن إفراز الأنسولين والجلوكاجون لاستقلاب السكر وتنظيم مستواه في الدم، كما أنها تفرز إنزيمات تساهم في هضم الطعام، بالإضافة إلى أنها تفرز بيكربونات لتحييد حمض الهيدروكلوريك الذي يضاف إلى المواد الغذائية في المعدة.

وأشارت إلى أن التهاب البنكرياس الحاد والمزمن صارا من الأمراض المنتشرة حول العالم حالياً، حيث يعود ذلك إلى سوء التغذية والوزن الزائد وقلة النشاط البدني.

ومن بين العوامل التي تتسبب في الإصابة بأمراض البنكرياس: الوزن الزائد والتدخين وقلة النشاط والمشروبات الكحولية، حيث أن هذه العوامل لا تؤدي فقط إلى التهاب البنكرياس، بل إلى الإصابة بالسكري والسرطان أيضاً.

ونوهت النقارير إلى أن هناك أعراضاً شائعة لأمراض البنكرياس مثل العطش الدائم واضطراب الرؤية ومرض السكري وكثرة التبول.

أما أعراض التهاب البنكرياس وسرطان البنكرياس فتتميز بآلام غير محددة، حيث أن البنكرياس يقع خلف المعدة قريباً من العمود الفقري، وبالتالي فإن بعض الآلام تظهر في الظهر، وكذلك في المعدة.

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وأضافت التقارير أن البنكرياس المصاب يقوم بالضغط على قناة الصفراء التي تمر على امتداده، فيحدث لها انسداد، مما يؤدي إلى إصفرار الجلد ومقل العيون.

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