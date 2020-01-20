دراسة تؤكد أن البطيخ المر يحارب السرطان

القاهرة - لايف ستايل
يعد البطيخ المر من نفس العائلة القرعية التي تنتمي لها فواكه أخرى شهيرة مثل البطيخ والقرع واليقطين، كما أنه مثلهم له العديد من الفوائد الغذائية والصحية، ومؤخراً تم اكتشاف عن فعاليته في محاربة السرطان.حيث أشارت دراسة طبية أمريكية حديثة إلى أن مستخلصات ثمار البطيخ المر أو ما يُعرف باسم القرع المر، تساهم في محاربة السرطان ومنع انتشار الأورام السرطانية.
وأظهرت الاختبارات التي أجراها العلماء أن مستخلص البطيخ المر نجح في منع الخلايا السرطانية من التكاثر، مما يشير إلى مدى فعاليتها في وقف انتشار السرطان.
وإلى جانب هذا، فقد وجد الباحثون أن المستخلصات النباتية كانت لها القدرة على الحد من الإصابة بسرطان اللسان.
جدير بالذكر أن الأماكن الأكثر شيوعاً لزراعة البطيخ المر هي لإقريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي، فيما تشير بعض التقارير إلى أن أصوله ترجع إلى شبه القارة الهندية، والتي بدأ الانتشار فيها منذ أكثر من 600 سنة.
وعادة ما يتم حصد ثمار البطيخ المر قبل نضجها، حيث تصبح وقتها أكثر مرارة.
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