تعرفي علي أسرار العناية بالبشرة من أنجلينا جولي

النجمة أنجلينا جولي، شارفت على بلوغ سن الـ45 وهي لا تزال تتمتع بـ بشرة شابة ونضرة تسعى جاهدة للحفاظ على صحّتها من خلال اتباع روتين عناية يومي ومنتظم. ولأنها تعي تماماً أن بشرتها تتعرّض إلى الكثير من الضغوط بحكم طبيعة عملها وتنقّلاتها، وحتى الحالة النفسية المتقلّبة التي تمرّ بها، فهي تختار مستحضرات عناية مغذّية، تزيد مرونتها وتعزّز قدرتها على مقاومة كل العوامل المهدّدة لصحّتها.

سيروم La Prairie Skin Caviar Liquid Lift

يتمتع بتركيبة غنيّة بخلاصة الكافيار، يتحدّى هذا المصل علامات الشيخوخة ويعزّز مرونة البشرة ويساهم في تفعيل عملية تجدّد الخلايا. تختاره أنجلينا جولي لتطبّقه في المساء قبل الخلود إلى النوم، بعد أن تتأكد من نظافة بشرتها بشكل تام.



Rodial Dragon’s Blood Sculpting Gel

غنيّ بمضادات الشيخوخة، يعمل على إعادة بناء الخلايا التالفة ويحمي البشرة من الترهّل من خلال إنتاج الكولاجين. يحتوي هذا المستحضر على دم التنين الفريد من نوعه والذي يعزز الدورة الدموية، ما يجعله مثالياً للبشرة المتعبة والحساسة.



Guerlain Orchidée Impériale La Mousse Nettoyante Riche

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علامة غيرلان هي من العلامات التجارية المفضّلة بالنسبة إلى أنجلينا جولي. وهي تختار هذه الرغوة المنظّفة التي تحتوي على درجة حموضة قريبة من الجلد، تنظّف البشرة من الشوائب مع الحفاظ على توازنها، وتتركها ناعمة كالحرير.



Supremÿa Eyes at Night

يحتوي مصل العيون من سيسلي على مزيج من المكوّنات النباتية وعلى خلاصة الخميرة والكافيين التي تساعد في تخفيف ظهور الهالات السوداء وتحمي محيط العينين من علامات الشيخوخة المبكرة. ومع استعماله يوماً بعد يوم، يصبح محيط العينين أكثر إشراقاً وشباباً.



YSL Or Rouge Serum

أطلقت علامة سان لوران مجموعة Or Rouge الغنيّة بمكوّنات غنيّة تساهم في تعزيز شباب البشرة. ومن هذه المجموعة، يأتي المصل المضاعف التركيز بخلاصة الزعفران، لينشّط الدورة الدموية ويحفّز عملية تجدّد الخلايا. بالإضافة إلى أن تركيبته الغنيّة، تساهم في تعزيز مرونة البشرة وحمايتها من الجفاف والتجاعيد.