مسؤولون أميركيون يُؤكِّدون أن ترامب يعتزم منع "سياحة الحوامل"

كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سوف تستهدف جبهة جديدة لمواجهة الهجرة، وهي ما تعرف بـ"سياحة الولادة".

وقال المسؤولون إن إدارة دونالد ترامب سوف تستهدف هذه المرة “النساء الحوامل” من بلدان أخرى، مثل الصين وروسيا ونيجيريا، اللواتي يزرن الولايات المتحدة من أجل الولادة فيها، واكتساب الجنسية الأميركية للطفل بشكل تلقائي، وبالتالي الاستفادة من التعديل الرابع عشر لحماية المواطنة لأي شخص مولود في الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤولون في البيت الأبيض، أن إدارة ترامب ستضع خطط في وقت مبكر من هذا الأسبوع لطرح قوانين جديدة تحظر “سياحة الولادة”، حسب موقع “أكسيوس” الإخباري.

وتشير التقديرات، حسب مركز دراسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلى أن عدد المواليد وفق نظام “سياحة الولادة” يقدر بنحو 33 ألف مولود سنويا.

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وعلى الرغم من هذه التصريحات فإنه ليس واضحا بعد كيف سيتم تطبيق القانون المرتقب، وما إذا كان سيتم توجيه المسؤولين للنظر في الحمل أو بلد جنسية المرأة في تحديد ما إذا كان سيتم منح تأشيرة.

يذكر أن ترامب كان هدد في وقت سابق بإنهاء المواطنة المكتسبة عن طريق الولادة أو “سياحة الولادة”.

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