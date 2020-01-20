التقشير البارد للوجه نظراً إلى تأثيرها الإيجابي الكبير على مظهر البشرة

تقشير الوجه هو خطوة ضرورية جداً لا يمكن إهمالها في روتين العناية بالبشرة، نظراً الى تأثيرها الإيجابي الكبير على مظهر البشرة بشكل عام. وفي الآونة الأخيرة، بدأ التقشير البارد للوجه، أو الديرماميلان، يلاقي اهتماماً كبيراً من النساء، ورواجاً كبيراً في مجال العناية بالبشرة. لذلك، سنقدم لك في هذا المقال أهم المعلومات المتعلقة بالتقشير البارد للوجه: تعريفه، فوائده، ومميزاته...



ما هو التقشير البارد؟

التقشير البارد هو نوع جديد من تقشير البشرة، باستخدام تركيز أقل من حمض اللاكتيك، وتظهر نتيجته مع الاستخدام المتكرر، وهكذا يتم التخلص من خلايا الجلد الميت والشوائب بطريقة لطيفة وأقل قساوة على البشرة، بعيداً عن الاحمرار والحساسية والالتهابات، بعكس المقشرات الأخرى التي تُستعمل فيها الأحماض القاسية التقليدية، التي يمكن أن تجرد الطبقات الحيوية للبشرة، وتسبب التهيجات والحساسية. وهو يُعتبر من أنجح الوسائل لعلاج تصبغات البشرة والبقع والنمش. علماً أنه يُنصح بالتقشير البارد خلال ستة جلسات مدة كل واحدة منها ساعة واحدة.

التقشير البارد للوجه

يتم التقشير البارد للوجه من خلال استخدام كريمات ومواد هلامية بدلاً من استخدام الأحماض التي قد تكون لها أثار جانبية واضحة على البشرة. والنتيجة بشرة نضرة ومشرقة ومتوهجة، بفضل التركيز الفعال لأيونات الهيدرونيوم في أعماق البشرة. وقد تم تصميم هذا النوع من التقشير بهدف الحفاظ على بنية الجلد وتحفيز الخلايا الليفية في باطن الجلد لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة ومكافحة تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة حول الوجه والأنف.



فوائد التقشير البارد للوجه

Advertisements

يحد التقشير البارد للوجه من ظهور البثور وحب الشباب وأي شوائب أخرى تظهر على البشرة نتيجة عدم تنظيف البشرة بالشكل المطلوب وإفراز الزيوت الزائدة على سطح البشرة. إضافة الى ذلك، يساعد هذا النوع من التقشير على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، والذي يتباطأ مع التقدم في السن، مما يحسن من مظهر البشرة والتخفيف من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة والترهلات. كذلك، يعمل التقشير البارد للوجه على تنقية نسيج الجلد وإصلاح البشرة المتضررة نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

مميزات ونتائج التقشير البارد للوجه

يعد التقشير البارد للوجه من أكثر أنواع المقشرات أماناً على البشرة، كما أنه متعدد الاستخدامات وغير مؤلم. وهو يساعد في تنقية المسامات المتضخمة وإزالة البثور نهائياً. إضافة الى أنه يزيل خلايا الجلد الميتة والتالفة، وينشط في المقابل الخلايا السليمة، ويقلل من الالتهابات التي تصيب البشرة، فيصبح الجلد أكثر سلاسة وذا ملمس ناعم كالحرير. علماً أنه يمكن القيام بالتقشير البارد للوجه في الفصول كافة، وذلك بعكس المقشرات الأخرى التي يُنصح بها في الشتاء فقط.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على ماسكات ترطيب لصحابات البشرة الحساسة

تعرفي على خلطات طبيعية تساعدكِ على ترطيب البشرة