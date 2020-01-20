تيونا هارتوكوفا تنافس 53 ألف فتاة وتفوز بلقب الأجمل في روسيا

فازت تيونا هارتوكوفا، البالغة من العمر 5 سنوات بلقب أجمل فتاة روسية بعمرها، في المسابقة التي تقدم للمشاركة بها 53 ألف فتاة من كافة أنحاء روسيا، الفتاة صاحبة السنوات الخمس، من أم روسية وأب مصري، اكتسبت جمالا خاصا ساعدها على الفوز بالمسابقة بحسب القائمين. إلى جانب قدرات الطفلة الإبداعية التي أظهرتها، حيث أنها تحدثت في إحدى المقابلات التلفزيونية عن معرفتها بعدد من اللغات كالإنجليزية والعربية إلى جانب اللغة الروسية.

وقالت تيونا إن تناول الجزر يساعدها في الحفاظ على جمالها، فهو يساعد على بياض الأسنان ويمنع مشاكل البطن. وبعمر الثلاث سنوات بدأت في تعلم حل المسائل الحسابية كما أنها تحب الرقص والغناء، وحول طموحاتها في المستقبل قالت إنها تحلم بأن تصبح طبيبة تعالج الأطفال. كما أنها تتدرب في مدرسة خاصة تعنى بعارضات الأزياء في الوقت الذي تلقت فيه الكثير من المديح من قبل مدرسيها، حيث تتميز بسرعة بديهة وقدرة عالية على التعلم السريع.

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