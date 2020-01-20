شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر انقطاع الطمث المبكر على صحة المرأة فى الستينات من عمرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون أن النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث المبكر أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بمشاكل طبية مزمنة متعددة في الستينات من العمر مقارنة بالنساء اللائي تعرضن لسن انقطاع الطمث في سن 50 أو 51.

وهذه هي النتائج التي توصلت إليها دراسة شملت 5107 امرأة أسترالية ، تتراوح أعمارهن بين 45 و 50 عامًا في عام 1996 وتم متابعتهن حتى عام 2016، وفقاً للموقع الطبى الامريكي "healthdaynews".

وتم نشر الدراسة اليوم (الاثنين) في مجلة "التكاثر البشري" ، وهي واحدة من مجلات الطب التناسلي الرائدة في العالم.

ونظرًا لأن العمر المتوقع الآن أكثر من 80 عامًا للنساء في البلدان ذات الدخل المرتفع، يتم قضاء ثلث حياة المرأة فى فترة ما بعد انقطاع ادلدورة الشهرية.

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ومن المعروف بالفعل أن انقطاع الطمث المبكر ، الذي يحدث في سن الأربعين أو أقل ، يرتبط بعدد من المشاكل الطبية الفردية في الحياة اللاحقة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، والسكتة الدماغية ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، الربو ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، الاكتئاب ، القلق أو سرطان الثدي.

وتم اعتبار النساء مصابات بأمراض متعددة إذا كان لديهم اثنين أو أكثر من هذه الحالات.

وأضاف الباحثون فى جامعة تشجيانغ بالصين: "وجدنا أن 45٪ من النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر قد أصبن بأمراض متعددة في الستينيات من العمر مقارنة مع 40٪ من النساء اللائي عانين من انقطاع الطمث في سن 50-51 ".