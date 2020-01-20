شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC": يكشف عن 9 خطوات هامة للوقاية ومنع انتشار عدوى الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " CDC "، أن أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية هى أخذ التطعيم كل عام، لكن العادات الصحية الجيدة مثل تغطية السعال وغسل يديك غالبًا ما تساعد على وقف انتشار الجراثيم، ومنع أمراض الجهاز التنفسى مثل الأنفلونزا، وهناك أيضًا أدوية مضادة للأنفلونزا يمكن استخدامها لعلاج والوقاية منها، والنصائح التالية ستساعد فى التعرف على الخطوات التى يمكن اتخاذها لحماية نفسك والآخرين من الأنفلونزا.. والمساعدة في وقف انتشار الجراثيم...



تغطية الانف او الفم عند العطس

أولا: الحصول على تطعيم عائلتك..

يحمى لقاح الأنفلونزا الموسمية من فيروسات الأنفلونزا التى تشير الأبحاث إلى أنها ستكون الأكثر شيوعًا خلال الموسم المقبل.

ثانيا: تجنب الاتصال الوثيق والابتعاد عن المرضى..

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض، عندما تكون مريضاً، حافظ على مسافة بعيدة عن الآخرين لحمايتهم من المرض أيضًا.



البقاء فى المنزل عند المرض

ثالثا: إذا كنت مريضا ابقى فى المنزل..

ابق فى المنزل من العمل، أو المدرسة، والمهمات عندما تكون مريضًا، هذا سيساعد على منع انتشار العدوى للآخرين.

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الوقاية من الانفلوزنا

رابعا: غط فمك وأنفك..

غط فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس، وهذا يمنع من حولك من الإصابة بالمرض، حيث تنتشر الأنفلونزا، وغيرها من الأمراض التنفسية الخطيرة، مثل فيروس الخلوى التنفسى (RSV)، والسعال الديكى، ومتلازمة التنفس الحاد الوخيم (السارس) عن طريق السعال أو العطس أو الأيدى غير النظيفة.



غسل الايدى بالماء والصابون

خامسا: نظف يديك..

غسل اليدين في كثير من الأحيان سيساعدك فى حمايتك من الجراثيم، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين، استخدم فرك اليدين المعتمد على الكحول.



اتناول الادوية اللازمة لمنع تفاقم الحالة

سادسا: تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك..

غالبًا ما تنتشر الجراثيم عندما يلمس الشخص شيئًا ما ملوثًا بالجراثيم ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه.

سابعا: ممارسة العادات الصحية الجيدة الأخرى..

قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها كثيرًا فى المنزل، أو العمل أو المدرسة، خاصةً عندما يكون هناك شخص مريض، احصل على الكثير من النوم، ومارس النشاط البدنى، وامتنع عن التوتر، وشرب الكثير من السوائل، وتناول الطعام المغذي.



ازاى تحمى نفسك من الانفلونزا



تغطية الانف او الفم عند العطس

ثامنا: توفير الماء والصابون والمناديل الورقية التي يمكن التخلص منها فى أماكن العمل..تاسعا: إذا بدأت تشعر بالمرض أثناء العمل فارجع إلى المنزل في أقرب وقت ممكن..

وذلك لتجنب عدوى الآخرين، وأيضا للشفاء السريع من المرض وعدم الإنتكاسة.