شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الورم الحميد الأكثر شيوعا وعلاقته بفقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الورم العصبي الصوتي هو نوع من ورم الدماغ الحميد غير السرطاني الذي ينمو على العصب الدهليزي أثناء انتقاله من الأذن الداخلية إلى جذع الدماغ، أنها واحدة من أكثر أنواع الأورام الحميدة شيوعًا، أول علامة له هو عادة فقدان السمع، حيث يتكون العصب السمعى الدهليزي (المعروف أيضًا باسم العصب القحفي الثامن) من ثلاثة أعصاب تربط الأذن الداخلية بالدماغ، فرع واحد، العصب القوقعة، يحمل معلومات السمع، الفرعان الآخران ،الأعصاب الدهنية السفلية والمتفوقة، يحملان معلومات التوازن إلى المخ.

ووفقا لتقرير لموقع webmed يتم لف الأعصاب في طبقة من الخلايا المتخصصة تسمى خلايا شوان، الورم العصبي الصوتي المعروف أيضًا باسم الورم الشحمي الدهليزي هو ورم من هذه الخلايا، إذا لم يتم تشخيص أو علاج الورم العصبي الصوتي ، فيمكن أن ينمو بشكل كبير بما يكفي للضغط على هياكل مهمة في جذع الدماغ والتسبب في مشاكل خطيرة تهدد الحياة.

الأعراض الرئيسية للأورام العصبية الصوتية هي فقدان السمع والطنين، سببها الورم تضغط على العصب السمعي، على الرغم من أن الورم ينمو فعليًا على عصب التوازن، إلا أن الخلل عادة ما يكون خفيفًا أو غائبًا، نظرًا لأن لدينا نظامين متوازنين، يمكن للجانب الآخر تعويض الخسارة التقدمية البطيئة التي يسببها الورم.

تم ربط هذه الأورام بطفرة في البروتين الذي ينظم تثبيط الورم، في معظم الحالات ينمو الورم على جانب واحد فقط من الرأس ويتم تشخيصه بين سن 30 و 50، نادرًا ما تكون الأورام العصبية الصوتية لدى الأطفال.

الأشخاص المصابون بمرض وراثي يسمى الورم العصبي الليفي من النوع 2 يصابون بأورام عصبية صوتية ثنائية لأنهم يفتقرون إلى البروتين الميرلن المعطل للورم، حوالي 10 ٪ من جميع الأورام العصبية الصوتية تحدث في الأشخاص الذين يعانون من الورم العصبي الليفي.

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تنمو الأورام العصبية الصوتية ببطء شديد حتى تتطور الأعراض تدريجياً ويسهل تفويتها أو إساءة تفسيرها، الأعراض المبكرة والأكثر شيوعًا للأورام العصبية الصوتية هي:

فقدان السمع في أذن واحدة ،عادة ما يكون ذلك تدريجيًا ، لكن يمكن أن يحدث فجأة في 10٪ من الحالات، طنين الأذن ، صوت رنين أو صاخبة أو مزعجة في الأذن عندما لا يكون هناك صوت خارجي.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا :

الدوخة أو فقدان التوازن، خدر في الوجه، صداع الراس، ضعف الوجه، تشوش ذهني .