"آلية ترصد" بالإمارات للوقاية من "كورونا الجديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إنها تعمل على مراقبة مستجدات فيروس "كورونا الجديد" في الصين، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات التهابات رئوية حادة متعلقة بالفيروس وأن الوضع لا يشكل خطرا على الصحة العامة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة أنها تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع، حيث إن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ودراسة احتمالية دخول حالات مرضية إلى الدولة والتأكد من الجاهزية اللازمة في المنافذ للتعامل مع أي مخاطر صحية للقادمين للإمارات مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المعيارية عند اكتشاف حالات مرضية وتبليغ السلطات الصحية قبل الوصول واتباع إجراءات استقبال الحالات ونقلها للمستشفيات المحددة.

ونصحت الوزارة باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالإمارات.