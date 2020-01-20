مفعول الأولوفيرا على الشعر والبشرة كالعصا السحرية

النبتة المعجزة، هكذا اصطلح على تسمية الألوفيرا لِما لها من فوائد جمالية على الشعر والبشرة، حتى أنّ البعض يعيد اكتشاف فوائد هذه النبتة إلى القّدم حيث يُحكى أن كليوباترا -أيقومة الجمال عبر العصور- دأبت على دهن المادة الهلامية التي تنتجها الألوفيرا من رأسها حتى أخمص قدميها كجزء من روتين العناية بالبشرة و العناية بالشعر.

إليكِ في ما يلي بعض الخلطات الطبيعية بعد الإطلاع على فوائد الألوفيرا على الشعر والبشرة لتحصلي على نتائج جمالية مذهلة وبوقت قياسي.. مفعول هذه النبتة على جمال المرأة كمفعول العصا السحرية.

فوائد الألوفيرا للبشرة

​تغذية البشرة: تغذي الألوفيرا جميع أنواع البشرة، وتساعد في الحصول على بشرة نضرة وصحية لاحتوائها على فيتامينات ومواد مغذّية للجلد.

تقشير البشرة: من الممكن استخدام جل الألوفيرا والذي يحتوي على حبيبات لتقشير البشرة، فهو يساعد على تجديد خلايا البشرة.

تفتيح البشرة: يستخدم جل الألوفيرا لتفتيح البشرة، وإزالة البقع السوداء والداكنة عن البشرة وتوحيد لون البشرة.

ترطيب البشرة: من أهم ما تقدمه الألوفيرا هو ترطيب البشرة، حيث يشكل الماء نسبة كبيرة من تركيبته، لذلك فهو مفيد لذوي البشرة الجافة على وجه الخصوص.

التخلص من الالتهابات: تحتوي هذه النبتة على مواد مكافحة للبكتريا، والفيروسات، والفطريات، مما يساعد في التقليل من الإلتهاب وأي طفح جلدي، ويعالج العديد من أمراض البشرة.

علاج حروق الشمس: يمتاز الألوفيرا بخاصية التبريد، فهو يساعد في علاج حروق الشمس للبشرة.

محاربة التجاعيد: من فوائد الألوفيرا للوجه، التقليل من علامات التقدم في العمر والشيخوخة والتجاعيد.

مكافحة حب الشباب: يساعد جل الألوفيرا على علاج آثار بثور حب الشباب، والجروح الناتجة عنها.

خلطة الألوفيرا للبشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا

ملعقة كبيرة من الحليب



الطريقة:

اخلطي الحليب مع الألوفيرا، وضعيه على البشرة واليد. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.

فوائد الأولوفيرا للشعر

محاربة الصلع: تعادي بعض النساء من الشعر الخفيف في الغرّة ما قد يبدو صلعًا نسائيًا، يمكن القضاء على هذه المشكلة عبر المادة التي تفرزها الألوفيرا وهي تساعد في تحفيز نمو البصيلات ومنحها الغذاء اللّازم للنمو، ويكون هذا بتدليك فروة الرأس بهلام الألوفيرا، وإبقائه عليها لمدة نصف ساعة، ومن ثم غسله.

ترطيب الشعر: يحتوي الأولوفيرا على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية التي تمنح الترطيب العميق للشعر وتزيد من نعومته.

التخلص من القشرة: يقضي على قشرة الرأس التي تعيق نمو الشعر، كل ما عليكِ فعله هو وضع المزيج على فروة الرأس وغسله بعد ساعة.

تغذية الشعر: وزيادة نموه، بالإضافة إلى منحه الحيوية؛ إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك، والحديد، والكالسيوم، والفيتامينات.

تطهير فروة الرأس: تعمل الألوفيرا على تطهير فروة الرأس من البكتيريا والالتهابات التي تعمل على تساقطه، وبالتالي زيادة كثافته؛ لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات

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خلطة الألوفيرا للشعر

المكونات:

معلقة كبيرة من هلام الألوفيرا

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها في المايكرويف لمدة دقيقتين، ثم أخرجيها.

قبل النوم دلكي فروة رأسكِ بالزيوت بعد أن تكوني قد خلطتها مع بعضها، واتركيها طوال النوم.

اتركي الماسك على شعركِ لمدة 45 دقيقة.

في اليوم التالي اشطفي شعركِ بالماء والشامبو.

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