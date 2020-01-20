أسباب ونصائح لعلاج حب الشاب عند المراهقات

تعتبر مشلكة حب الشباب الأهم بين المراهقات وغالبا ما يترك اثر على الجلد بسبب اهماله.السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هي زيادة مستويات الهرمونات خلال سنوات المراهقة ما يؤدي الى انتاج الغدد الدهنية مزيد من الزيوت. يتكتل الزيت مع خلايا الجلد الميتة وغيرها الاتربة والاوساخ، مما يسد المسام ويؤدي الى ظهور حب الشباب.

حب الشباب قد لا يسبب مشاكل خطيرة. عندما تتركه الفتاة دون أن تمسه، فإن البثور ستختفي دون أن تترك ندبة. ومع ذلك ، يمكن أن تصاب المسام بالعدوى بسبب لمس البثور بيد حاملة للميكروبات.

متى يختفي حب الشباب تلقائياً في سن المراهقة؟

عادة ، حب الشباب في سن المراهقة يختفي بمجرد البلوغ واستقرار الهرمونات. في بعض الحالات، يمكن أن تستمر مشكلة حب الشباب لفترة أطول قليلاً ، وهذا يمكن أن يكون بسبب أسباب مختلفة مثل النظام الغذائي ، الإجهاد ، والاضطرابات الهرمونية.

نصائح ووصفات تساعد في الحد من "حَب الشباب":

1. غسل الوجه بغسول خالي من الزيوت

يجب شراء غسول للوجه خالياً من الزيوت وتنظيف الوجه مرتين في اليوم ، مرة واحدة في الصباح ومرة في الليل. استخدمي فقط كمية صغيرة لتنظيف الوجه دون فرك الجلد. قومي بتجفيف الجلد بمنشفة قطنية بدلاً من مسحه بمناديل ورقية. يمكنكِ اختيار غسول الوجه الذي يحتوي على ميزة التقشير للمساعدة في إزالة طبقة الجلد الميت المتراكمة على السطح، خاصة وأن إزالة الجلد الميت يقلل من فرص انسداد المسام المسدودة.

2. منتجات الزنك

تشير الأبحاث إلى أن الزنك ومركباته قد تساعد في تقليل شدة حب الشباب. قد يكون الاستخدام الموضعي لأكسيد الزنك مفيدًا لأنه يمتص الزيت ويقلل من احمرار الجلد.

يمكن استهلاك الزنك عن طريق الفم من خلال نظام غذائي صحي، فقد لا تحتاجي إلى مكملات الزنك لأنه موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، مثل القمح والشوفان وبذور السمسم ومنتجات الدواجن والمأكولات البحرية واللحوم.

3. الفيتامينات

وجدت دراسة أن الذين يعانون من حب الشباب قد يكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (أ) و (هـ) في أجسامهم. تناول كميات كافية من هذه الفيتامينات قد يقلل من حب الشباب ويحسن حالة الجلد. لكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تنص على أن مكملات فيتامين (أ) لا تناسب الأطفال والمراهقين. تنصح الأكاديمية أنه يجب عليك التحدث إلى طبيب الأطفال إذا كنت تفكر في تقديم مكملات الفيتامينات إلى ابنك أو ابنتك المراهقة.

مصدر آمن وصحي لفيتامين (أ) للمراهقين هو الفواكه والخضروات مثل الخضروات الورقية، السبانخ، البروكلي، أيضاً القرع والجزر والبطاطا الحلوة.

4. ماسك العسل والقرفة

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تشير الأبحاث إلى أن مزيج من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب . بعض المركبات الطبيعية في هذه المواد الغذائية قد تعمل ضد انتشار حب الشباب.

إليك كيفية إعداد ماسك العسل والقرفة:

امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل.

اغسلي وجهكِ، واتركيه حتى يجف، وتطبيق الخليط بالتساوي على الوجه.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم أغسليه.

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