إليك 10 خطوات تُساعدك على إنقاص وزنك ليس من ضمنهم "التجويع"

جمعت صحيفة "ذا صن" البريطانية مجموعة من الدراسات التي كشفت عن 10 خطوات تساعد على التخلص من الدهون وتقلل الوزن، ووفقا لما نشرته الصحيفة، جاءت العشر خطوة على النحو التالي..يجب اختيار الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، حيث تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تمنع الدهون من التراكم حول المعدة.

تناول المزيد من الخضار

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يحفز الجسد أكثر على خسارة الوزن.

شرب كمية كافية من الماء

الجفاف المستمر يجعل الجسد يخزن المزيد من الماء، كما أن شرب الماء بوفرة ينظف الجسد ويحسن عملية الهضم.

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تناول الطعام في جدول منتظم

الحفاظ على شعور الشبع، يجعلك لا ترغب في تناول السكريات والأطعمة غير الصحبة.

النوم لفترات طويلة

يساعد النوم على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، ويحفز الشعور بالشبع ويقلل الشعور بالجوع.

دلل نفسك

لا تحرم نفسك من الطعام غير الصحي، حيث يمكن أن تسمح لنفسك بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة أو البطاطا المقلية بين الحين والآخر.

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لا للتجويع

يوصي الخبراء بثلاث وجبات مع وجبات خفيفة بين الوجبات حتى تستقر مستويات السكر في الدم ولن تشعر بالجوع.

لا تتمرن بشكل زائد

قضاء وقت طويل في صالة الألعاب الرياضية لن يساعد جسدك على خسارة الدهون، حيث أن ممارسة تمرين عالي الكثافة لمدة نصف ساعة أفضل بكثير من الركض لمدة ثلاث ساعات.

تخلص من التوتر

الاسترخاء يساعد على التخلص من الدهون، حيث يساهم في إطلاق جزيئات الدهون وتخفيف الضغط عن القناة الهضمية والسماح للعضلات بالنمو.

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