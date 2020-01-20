شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة ومشروبات يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يرتبط موسم الشتاء بنزلات البرد، ولوقاية الجسم من نزلات البرد وسرعة العلاج، ينصح بتناول بعض الأطعمة والمشروبات.

لأن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا من المشكلات الصحية الشائعة في موسم الشتاء، فيجب أن نتعرف على الأطعمة والمشروبات التي تساعد في الوقاية وعلاج هذه الأمراض.

إليك قائمة بأبرز أطعمة ومشروبات يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد.

1- حساء الدجاج الدافئ

إن تناول حساء الدجاج عند الإصابة بنزلات البرد يضمن لك العديد من الفوائد، فيحتوي على مضادات لإلتهابات الحلق، ويساعد في تقوية جهاز المناعة.

ولذلك ينصح ببدء تناول وجبة الغداء بحساء الدجاج الدافئ الذي يحتوي على قليل من الدهون.

2- الجزر والأطعمة الغنية بفيتامين أ

يعتبر فيتامين أ من أهم الفيتامينات لتعزيز الجهاز المناعي، وبالتالي الشفاء من نزلات البرد سريعاً، ولذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين أثناء الإصابة بنزلة البرد.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين أ، الجزر، البطاطا الحلوة، القرع، السبانخ، والملفوف.

3- الشاي الأخضر البارد

يتميز الشاي الأخضر بأنه مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقوية جهاز المناعة، وخاصةً إذا تم تناوله بارداً وليس ساخناً، لأن هذا يرفع مستوى مضادات الأكسدة.

ويفضل شرب كوبين من الشاي الأخضر البارد يومياً، على ألا يكون شديدة البرودة وبالتالي يتسبب في مزيد من إلتهابات الحلق.

4- الثوم

يساعد الثوم في الوقاية وعلاج نزلات البرد، لإحتواءه على مركب الأليسين الذي يزيد المناعة.

وإذا كان تناول الثوم من الأمور الصعبة، فهناك كبسولات متوفرة بخلاصة الثوم يمكن تناولها، ولكن الثوم الطازج هو الأفضل.

5- التوت الأزرق

أثبتت العديد من الدراسات أن التوت الأزرق يحتوي على أكثر مواد مضادة للأكسدة من غيره من الفواكه، والتي تساعد في التغلب على الزكام.

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يمكن تناول التوت الأزرق بمفرده، أو إضافته للزبادي، وبهذا تتناول فيتامين د أيضاً.

6- مشروبات الأعشاب

إن تناول مشروبات الأعشاب الدافئة بشكل عام يسهم في علاج نزلات البرد وتهدئة إلتهابات الحلق والسعال.

ويعتبر اليانسون من أهم المشروبات المثالية لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي، وخاصةً بإضافة ملعقة من العسل الأبيض له.

ويجب تناول مشروب اليانسون ثلاث مرات يومياً للحصول على أقصى فائدة.

7- الأسماك الزيتية

على عكس ما هو شائع، فهناك أنواع من الأسماك التي تساهم في علاج نزلات البرد، مثل سمك السلمون والتونة، لإحتواءها على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

فتساعد هذه الأحماض في تقليل الإلتهابات بالجسم، وبالتالي تدعيم جهاز المناعة للقيام بوظائفه بشكل صحيح.

8- الفاكهة الحمضية

من المعروف أن الحمضيات تكافح البرد، ولذلك لإحتواءها على فيتامين ج.

ولذلك يجب الإكثار من تناول الفاكهة الحمضية في الشتاء، مثل البرتقال، اليوسفي، والغريب فروت.

9- الحليب والمنتجات الغنية بفيتامين د

يحتوي الحليب على فيتامين د، والذي له دور كبير في مكافحة البرد، كما أنه يساهم في الإسترخاء وتحسين المزاج خلال الطقس البارد.

يمكن تناول كوب من الحليب ليساعد في علاج نزلاد البرد، وكذلك الزبادي واللبن الرائب.

وعلى الرغم من وجود أقاويل تربط بين تناول مشتقات الحليب وزيادة إفراز المخاط ولكنه غير مثبوتة علمياً، هذا لا يقلل من فوائده الهامة في علاج المرض.

والحالة التي لا يجب فيها تناول الحليب ومشتقاته هي وجود حساسية تجاه هذه المركبات.

وفي المقابل، لا يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر، والدهنيات أثناء الإصابة بنزلات البرد.