ليبيا والحل.. هل تهدم برلين جدار الحرب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضُبطت عقارب ليبيا على ساعة الترقب مع بدء وصول المشاركين في مؤتمر برلين، لحضور لقاء يرنو إلى وضع بوصلة نحو بناء الثقة والعبور إلى حل سياسي لأزمة تستعد لدخول عامها التاسع. فهل تنجح ألمانيا في حل الأزمة الليبية كما فعلت سابقاً وألغت الحدود وحطمت جدار برلين؟

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