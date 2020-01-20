إنفوجراف.. 9 اشتراطات للوقاية من مخاطر أجهزة التدفئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلجأ كثيرون لاستخدام أجهزة التدفئة بمختلف أنواعها خلال فصل الشتاء؛ للحصول على مزيد من التدفئة خاصة في ظل تدني درجات الحرارة في بعض الدول.

ورغم أهمية هذه الأجهزة في الأجواء الباردة، لكن يجب التنويه إلى أنها من أبرز أسباب حوادث الحرائق التي تشهدها المنازل في الشتاء نتيجة سوء استخدامها.



وحثت الإدارة العامة للدفاع المدني الإماراتية المواطنين للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة، وحددت 9 اشتراطات لتجنب أي حوادث ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع".

الإنفوجراف التالي يبرز الاشتراطات التي قدمتها الإدارة الإماراتية لحماية المواطنين.



