شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 14 نوعا من الأطعمة تساعدك فى مكافحة الالتهابات بالجسم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب الالتهاب دورًا مهمًا في استجابة الجسم المناعية، هل تعرف لماذا؟ إنه يجعل محاولات للشفاء من الداخل، ويدافع عن نفسه من مسببات الأمراض مثل البكتيريا، والفيروسات، ويساعد في إصلاح الأنسجة التالفة، إذا لم تكن هناك وظيفة للالتهاب، فإن الجروح الموجودة في الجسم لن تلتئم وتصبح معدية.

وقال موقع "boldsky"، إن الالتهابات المزمنة طويلة الأجل، تشمل التهاب المفاصل الروماتويدي والحساسية، والربو، وأمراض الأمعاء الالتهابية، وما إلى ذلك، هذه الظروف الصحية الخطيرة تستغرق وقتا طويلا للعلاج، أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، هذه الأطعمة هي مصادر للمغذيات النباتية، والدهون الصحية، و أوميجا 3، التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات.



التوت الازرق

14 نوعا من الأطعمة تحارب الالتهاب.. تعرف عليها:1. التوت الأزرق

يحتوى على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويدات، والأنثوسيانين، التي تساعد في مكافحة الالتهاب المزمن، يشتهر التوت الأزرق بمجموعته الواسعة من الفوائد الصحية، مثل تقليل خطر الإصابة بالسكري، والوقاية من أمراض العيون، وتعزيز صحة القلب، على سبيل المثال.



الخضروات الورقية والصليبية

2. الخضروات الورقية

الخضروات الورقية ذات اللون الأصفر، والبرتقالي، والأحمر، والأخضر الداكن، غنية بالكيماويات النباتية، مثل الكاروتينات والفلافونويدات التي ثبت أن لها تأثيرًا إيجابيًا في الحد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، تناول الخضروات الورقية مثل البنجر والكرنب واللفت وما شابه.



الشاى الاخضر

3. الشاي الأخضر

الجميع يعرف فوائد الشاي الأخضر فى فقدان الوزن، ولكن، لا يعرف الكثيرون الفائدة الأخرى للشاي الأخضر الذي يقلل من التهاب الجسم، حيث يحتوي هذا المشروب الصحي على مواد يُعرف أن لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات.



الاسماك الدهنية

4. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل والرنجة، هي مصدر كبير للبروتينات والأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل EPA و DHA، ومن المعروف أن انخفاض الالتهابات، تمنع الاصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، وأمراض الكلى، والسكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي.



الافوكادو

5. الأفوكادو

تعتبر الأفوكادو أطعمة خارقة بسبب تركيبتها الغذائية، والكيميائية النباتية، هذه الفاكهة غنية بالكاروتينات والتوكوفيرول والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، والألياف، والدهون غير المشبعة الأحادية، وغيرها من المركبات الأساسية التي ثبت أنها تقلل من علامات الالتهاب.



العنب

6. العنب

العنب هي مصدر ممتاز للأنثوسيانين، مما يساعد على تقليل الالتهاب، ويقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض العيون، والسمنة، ومرض الزهايمر، والسكري، وأمراض القلب.

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المشروم

7. المشروم

غني بالمواد المغذية، والمركبات النباتية الأساسية، مثل الفينولات، ومضادات الأكسدة، التي ثبت أنها تحمي جسمك من الالتهابات المزمنة، قم بتضمين المشروم في نظامك الغذائي.



الشيكولاتة الداكنة

8. الشيكولاتة الداكنة

تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة يرضي ذوقك، لكن بصرف النظر عن الذوق، فهي مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى مثل تقليل الالتهاب، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافينول، وهي مضادات أكسدة مهمة التي يقال إنها تقلل الالتهاب.



البروكلى

9. البروكلي

البروكلي هو طعام آخر معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو غني بالسلفورافان، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع الالتهاب عن طريق خفض مستويات السيتوكينات، و NF-kB، والتي من المعروف أنها تزيد الالتهاب.



الطماطم

10. الطماطم

هي مصدر كبير للمواد الغذائية، ومضادات الأكسدة، والتى تدعى اللايكوبين، والتي من المعروف أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، يساعد اللايكوبين على تقليل الالتهاب عن طريق تقليل السيتوكينات الالتهابية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والسمنة.



الفلفل

11. الفلفل الحار

يحتوى الفلفل الحار على فيتامين C، ومضادات الأكسدة، المضادة للالتهابات، أنه يحتوي على كيرسيتين المضاد للأكسدة، والذي قد يقلل من الإجهاد التأكسدي، والالتهابات في الأشخاص الذين يعانون من الساركويد، وهو مرض التهابي.



الكرز

12. الكرز

الكرز هو طعام آخر مضاد للالتهابات يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الانثوسيانين والكاتيكين التي تحارب الالتهاب، أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون 280 جراما من الكرز يوميًا لمدة شهر واحد لديهم انخفاض في علامة الالتهاب CRP لمدة 28 يومًا.



الكركم

13. الكركم

الكركم هى من التوابل القوية المضادة للالتهابات التي تستخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من الأمراض ذات الصلة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل، والسكري، وأمراض أخرى حسب الدراسة، يقلل تناول الكركم مع الفلفل الأسود من علامة الالتهاب CRP في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.



الزنجبيل

14. الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على مركب حيوي أساسي يسمى جينجيرول، والمعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يقومون بإجراء التمارين، ويستهلكون 2 جرام من الزنجبيل يوميًا لمدة 11 يومًا، يقلل بشكل كبير من الألم والالتهابات.