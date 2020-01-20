شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية لمسحوق الكاكاو.. يحارب الاكتئاب ويخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الأشخاص الذين يعشقون الشيكولاتة، رغم انهم قد يجهلون فوائدها المتعددة لأنهم يفضلون رائحتها ومذاقها الخاص.

وهناك بعض الأشخاص الذين لا يحبون تناولها، لأنهم يعتقدون أنها تسبب السمنة، لأن الشيكولاتة مصنوعة من مسحوق الكاكاو، الذي يتم عن طريق سحق حبوب الكاكاو، وإزالة الدهون، أو زبدة الكاكاو، هناك 3 أنواع من نبات الكاكاو ،Forastero و ،Criollo و Trinitario

وأوضح موقع boldsky، أن الأسبان، هم أول من اكتشفوا مسحوق الكاكاو، ونشروه فى أوروبا في القرن الـ 16، ومنذ ذلك الحين أصبح على نطاق واسع لتعزيز الصحة العامة.



يخفض ضغط الدم

تعرف على أهم 10 فوائد لمسحوق الكاكاو..1. يخفض ضغط الدم

مسحوق الكاكاو يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، عن طريق تحسين مستويات أكسيد النيتريك في الدم، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات الفلافينول، والتي يمكن أن تعزز وظيفة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم، يمكن لمحتوى الفلافينول الذي يتراوح بين 30 إلى 1،218 ملجم من الكاكاو أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم بمعدل 2 مم زئبق.



يقلل الاكتئاب

2. يقلل من الاكتئاب

يحتوي مسحوق الكاكاو على فلافينول، الذي لديه القدرة على ضبط المزاج، والقضاء على أعراض الاكتئاب، يعزز مسحوق الكاكاو أيضًا مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي يعمل كمضاد للاكتئاب، وجدت دراسة أن استهلاك الكاكاو يزيد من الهدوء والرضا، وبالتالي تحسين الحالة النفسية.



يخفض الوزن

3. يساعد في فقدان الوزن

ومن المزايا الأخرى لمسحوق الكاكاو، أنه يساعد في خفض الوزن عن طريق تقليل الشهية، وتنظيم استخدام الطاقة، وزيادة أكسدة الدهون والشعور بالشبع، أظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الشيكولاتة عادة ما يكون لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من الشوكولاتة.

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يحسن صحة القلب

4. يحسن صحة القلب

يحتوى الكاكاو على الفلافينول والذى يعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب الأخرى، الفلافينول يوسع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم إلى القلب.



ضبط معدل السكر فى الدم من النوع الثانى

5. السيطرة على أعراض مرض السكري من النوع الثانى

ربطت الدراسات بين تناول كميات أكبر من الفلافينول مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يساعد أيضا على تحسين مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهاب، وتقليل حساسية الإنسولين، استهلاك الكاكاو له تأثير إيجابي على الوقاية والسيطرة على مرض السكري من النوع 2.

6. يمنع السرطان

تعزى خصائص الوقاية من السرطان إلى الفلافينول في الكاكاو، تحارب تأثيراته المضادة للأكسدة في الفلافينول الالتهاب، وتحمي الخلايا من الأكسدة، وتوقف نمو الخلايا السرطانية، وتحث على موت الخلايا السرطانية.



يحسن وظائف المخ

7. يعزز وظيفة المخ

الكاكاو لديه القدرة القوية للحد من خطر الأمراض التنكسية العصبية، يمكن أن يساعد الفلافينول في الكاكاو على تحسين وظائف المخ، وتدفق الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد فى ارتخاء عضلات الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.



يعالج الربو

8. يعالج الربو

يحتوي الكاكاو على مركبات مضادة للربو مثل الثيوفيلين والثيوبرومين، والتي يمكن أن تفيد الأشخاص المصابين بالربو، الثيوفيلين يساعد في توسيع الرئتين عن طريق فتح الشعب الهوائية، وتقليل الالتهاب.



يحمى من تسوس الاسنان

9. يحمي من حالة الأسنان

يمكن للخصائص المضادة للإنزيمات ومضادة للبكتيريا والمحفزة للمناعة في الكاكاو أن تساهم في صحة الفم، يعزز مسحوق الكاكاو الأسنان الصحية من خلال مكافحة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

10. يحسن الجلد

وفقا للدراسات، فقد ثبت أن البوليفينول في الكاكاو، يفيد بشرتك بعدة طرق، وتشمل هذه تحسين الدورة الدموية في الجلد، وحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وزيادة ترطيب الجلد وتحسين نسيج الجلد.





الكاكاو وفوائده

طرق لتضمين الكاكاو في نظامك الغذائي

تناول الشيكولاتة الداكنة، امزج مسحوق الكاكاو في كوب من الحليب، واصنع حليب الشوكولاتة، يُضاف مسحوق الكاكاو إلى الحلويات والحلويات، ويمكن إضافة مسحوق الكاكاو إلى العصائر.