شكرا لقرائتكم خبر عن الاقل سعراً ليس المقياس لاختيار الطبيب الماهر.. الدكتور كريم صبرى يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الكثير من الإعلانات لكثير من الأطباء والمراكز المجهولة المصدر عن إمكانية إجراء جراحات السمنة بها بأقل الأسعار، وهناك الكثير من المرضى ينساقون لهذه المراكز لأنها الأقل سعراً دون النظر إلي باقي المقاييس الأخرى لإجراء جراحة سمنة مضمونة النتائج.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي معاييز اختيار الطبيب والمركز المناسب لإجراء جراحة السمنة.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك اختلاف كبير بين اسعار جراحات السمنة من طبيب الي اخر ومن مركز الي اخر وهذا يرجع الي عدة معايير اهمها بالطبع خبرة الجراح ، واماكن الاقامة، والمستهلكات الطبية الامريكية المستخدمة، فالاسعار المنخفضة قد لا تتناسب مع اسعار المستهلكات الطبية المستخدمة وبالتالي العملية لم يتم اجراؤها بشكل جيد.

وأوصى بتوخي الحذر في الانسياق نحو الاسعار المنخفضة، في سبيل توفير الاموال على حساب الصحة، ووجود مضاعفات ما بعد جراحات السمنة، لاسيما إن خلاص الجسم من السمنة المفرطة والامراض المصاحبة لها لا يأتي بإجراء عملية ثمنها لا يساوي ثمن مستهلك واحد وهو "الدباسة" على سبيل المثال .



3 معايير هامة يتحدد عليها اسعار جراحات السمنة

وأشار إلي ان وجود اسعار عالية عند بعض الأطباء والمراكز لا يعني رفع التكلفة بدون مبرر، فالمرضى ذو الاوزان العالية يستهلكون ادوات كثيرة، والاقامة في مستشفيات مجهزة طبيا لاستقبال مثل هذه الحالات يحتاج أيضا إلي تكاليف أكثر، فضلا عن وجود جراح ذو خبرة عالية وفريق طبي على اعلى مستوى.

وأكد إن اختلاف الاسعار هو اختلاف في نسب الامان اثناء جراحات السمنة لذا يجب توخي الحذر عند اختيار المكان الذي سنجري به العملية، لافتاً إلي انه إذا لم تكن مستعد الان لاجراء جراحة سمنة على اعلى مستوى فمن الافضل تأجيلها حتى تستعد، لاجراء العملية في مكان اكثر اماناً، ومع الجراح الاكثر خبرة.

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .







