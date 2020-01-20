أهم تطورات الطفل في السنة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:43 مساءً -

جدول المحتوى

1- الطفل في الشهر الأول 2- الطفل في الشهر الثاني 3- لطفل في الشهر الثالث 4- الطفل في الشهر الرابع 5-الطفل في الشهر الخامس 6- الطفل في الشهر السادس 7- الطفل في الشهر السابع 8- الطفل في الشهر الثامن 9- الطفل في الشهر الثاسع 10- الطفل في الشهر العاشر 11- الطفل في الشهر الحادي عشر 12- الطفل في الشهر الثاني عشر

متى سيرضع طفلي جيداً متى سيستقر نومه، ومتى سيعشق الحمّام، وأسئلة لا تنتهي قد تطرحها الأم على من حولها، تطورات لأسئلة قد تقلق بعض الأمهات، وفي هذا الموضوع عرض لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال، أهم التطورات التي تطرأ على الطفل في السنة الأولى.

الطفل في الشهر الأول

يمتميز بصفات شكلية؛ وتظهر عليه أعراض أغلبها فسيولوجية طبيعية وينصحك الأطباء بعدم القلق والخوف، وعليك التعرف عليها؛ فهي نتيجة عدم اكتمال النضوج الوظيفي لبعض الأنسجة والأعضاء.

الطفل في الشهر الثاني

يهدأ بالرضاعة

بدأ رضيعك، يستقر وينتظم في مواعيد رضاعته، ينمو ويزداد وزنه وطوله، وهناك –أيضاً- تطور عقلي ومهارات حركية وذهنية تبدو عليه، أبشري؛ حتى نومه بدأ يختلف وينتظم.

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الطفل في الشهر الثالث

إنه ينمو

تأكدي أن لبن ثديك أو الألبان الحيوانية تستطيع أن توفر كل ما يلزمه من كالسيوم ومعظم الفيتامينات اللازمة ماعدا الحديد وفيتامين «د»، لذلك لا مانع من إعطاء طفلك برطمانات الفواكه الجاهزة.

الطفل في الشهر الرابع

يزداد وزنه

يزيد وزنه خلال الأربعة الأشهر الأولى 25 جم زيادة يومية و75 جم زيادة شهرية، أي أن معدل الزيادة تقل كلما كبر الطفل، فلا تنزعجي عندما تلاحظين أن زيادة طفلك في الوزن ابتداءً من الشهر السابع لا تتعدى مائتي جرام، بينما كانت أكثر من ستمائة جرام في الأشهر الأولى من عمر الطفل.

الطفل في الشهر الخامس

يحتاج لأغذية تكميلية

شهية طفلك تنمو بأسرع مما تتصورين، لذلك فأنت مضطرة لتقديم أغذية تكميلية -ليست بديلاً عن اللبن- نظراً لأن اللبن أصبح غير كافٍ لسد احتياجات طفلك من سعرات حرارية وبروتين ونشويات ودهنيات وفيتامين ومعادن.

الطفل في الشهر السادس

يعرف اسمه

في هذا الشهر يمتلئ طفلك بالحيوية والنشاط؛ فهو يعرف اسمه ويمسك الأشياء بيد واحدة ويجلس بمفرده، ويبتسم للغرباء ويستمتع بالطعام، بل يظهر ضيقه لبعض الأصناف، وهنا عليك دور كبير في أعداد الوجبات الشهية، والإنصات لنغمات صوته الشجية.

الطفل في الشهر السابع

فترة التسنين

يعاني طفلك في هذا الشهر من أعراض فترة التسنين؛ حيث يزداد إفراز لعابه مع بداية ظهور الأسنان الأولى، وتنتابه فترات من البكاء والقلق أثناء النوم، ويرفض الطعام وبالذات الوجبة التي تعطى بالملعقة؛ نظراً لآلام اللثة التي تزداد عندما تلامسها الملعقة.

الطفل في الشهر الثامن

أعلني حالة الطوارئ بالمنزل!

ها هو صغيرك وقد أصبح طفلاً جميلاً يتحرك هنا وهناك ويصدر أصواتاً كهديل الحمام، بات يشاركك الطعام؛ يفضل البعض ويرفض آخر ويبعده، يجذب كل ما تتناوله يداه ليقذف به بعيداً، ويتجه لكل باب مغلق ليعبث بمحتوياته، ما يجبرك على إعادة تنظيم المنزل وإعلان حالة الطوارئ.

الطفل في الشهر التاسع

يقل وزنه

نمو طفلك وتطور مهاراته الحركية والعقلية والذهنية تزداد شهراً بعد شهر، وهذا النمو المتلاحق يستلزمه الكثير من الرعاية والاهتمام من كل أفراد الأسرة.

يقل وزنه ليصبح 16 جم زيادة يومية، و250 جم زيادة شهرية، ولا تنزعجي؛ حيث إن الزيادة لا تتعدى مائتي جرام، بينما كانت أكثر من ستمائة جرام في الأشهر الأولى.

الطفل في الشهر العاشر

تنمو قدماه

يقترب من مرحلة المشي ولكنه لا يحتاج إلى انتعال الحذاء قبل البدء بالمشي خارج البيت باستمرار؛ والسبب أن أقدام الطفل تنمو بسرعة كبيرة؛ لذلك لا تقيدي أصابع قدميه بحذاء أو جوارب ضيّقة، ودعيه يتجول في المنزل بقدمين حافيتين ليحافظ على توازنه عندما يشعر بملمس وتراكيب الأشياء المحيطة التي يسير عليها بقدميه.

الطفل في الشهر الحادي عشر

يحب الألعاب

تجدينه في هذا الشهر يستمتع بلعب وحركات خاصة به؛ حينما يضع الأشياء في صندوق ثم يخرجها، يحب الألعاب التي يمكنه تحريك أجزائها كالدواليب والرافعات والأبواب التي يمكن فتحها وإغلاقها، يفضل السيارات الكبيرة. وهذا الأمر للبنات والصبيان معاً.

يحب الاستحمام وتدفقِ المياه على جسده؛ فهي فرصته للعب والمرح مع أمه، أعطيه أكواباً ليملأها بالماء ويفرغها.

الطفل في الشهر الثاني عشر

يبدأ بالكلام ويطعم نفسه

طفلك في هذا الشهر يمتلك قدرة خارقة على الحركة الدائمة يقوم بحركات تضحكك، أشبه بكرة مليئة بالطاقة؛ يصدر ضجيجاً بقرع الطبل وكأنه يمر بنوبة غضب وعصبية...لا يستطيع إيقاف نفسه عندما يبدأ نشاطاً ما، ومن الصعب تحويل مزاجه إلى اتجاه آخر بسهولة.