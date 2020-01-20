العراق يغلي مع انتهاء "مهلة المتظاهرين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت شوارع بغداد بالعراق احتجاجات وصدامات مع الأمن في مسعى من المتظاهرين للضغط على الأحزاب والكتل السياسية للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، مع انتهاء المهلة الممنوحة للسلطات.

ورافقت هذه الاضطرابات أعمال عنف ومصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع وخاصة في بغداد والناصرية.