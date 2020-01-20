شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف هرمون الذكورة من أسباب حدوث التسرب الوريدي .. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبرالتسرب الوريدي من أكبر مشاكل الذكورة التي تواجه الرجال والتي تؤثر سلبياً على إتمام العلاجة الزوجية.

الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصرالعيني يوضح في التقريرالتالي أسباب حدوث التسرب الوريدي.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك نوعين من الأسباب لحدوث التسرب الوريدي منها أسباب تتعلق بالنواحي العضوية وأخرى أسباب نفسية، لافتاً إن هناك العديد من الأمراض يصاحبها ضعف في ضخ الدم داخل العضو التناسلي، مثل أمراض السكر، الضغط، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم كل هذه الأمراض تؤدي إلى ضعف ضخ الدم في الأوردة.



اسباب عضوية لحدوث التسرب الوريدي

وأشار إلي إن هناك سبب عضوي آخر قد يغفله العديد من الأطباء وهوضعف هرمون الذكورة، والذي قد يؤدي إلى ضعف في الانتصاب، نتيجة ضعف ضخ الدم فيحدث تسرب في الأوردة، وهناك كثيرمن الرجال لديهم ضعف خلقي " تمت ولادتهم به " في الأوردة وصمام الاوردة، فالاوردة لا تستطيع ان تغلق جيدا فيحدث تسريب وبالتالي يحدث ضعف انتصاب.

وأكد أنه من الاسباب العضوية ايضا و التي تسبب تسرب الاوردة مرض بيروني حيث يسبب تليف في أنسجة العضو التناسلي وأيضا لا يسبب ضغط كامل للأوردة فلا تغلق فيحدث هذا التسرب.



اسباب نفسية للإصابة بالتسرب الوريدي

أما الأسباب النفسية فأوضح الدكتور أحمد عادل إن هناك حالات لزوجين في العشرينات في بداية زواجهما ويكون الزوج مصاب بما يسمى علة ليلة الزفاف حيث أنه لا يستطيع إكمال العلاقة ليلة الزفاف، وهي تحدث نتيجة الخوف من الفشل، مما يترتب عليه فيما بعد أن يصاب بخوف من ممارسة العلاقة الزوجية، فهذا الخوف يجعله يفرز مادة الادرينالين والتي تتسبب في حدوث انقباض في الشرايين، وبالتالي الدم لا يصل بشكل جيد وأن وصل يهرب سريعا، مما يسبب تسرب في الأوردة ولعل هذا السبب هو السبب الأشهر.

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