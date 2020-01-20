كيف يمكن خفض الضغط المرتفع من دون أدوية؟

الإثنين 20 يناير 2020

ضغط الدم هو قوة الدفع التي يتدفق بها الدم في الأوعية الدموية، وعندما تزداد هذه القوة عن المعدل الصحي تسبب ندوباً في جدران الشرايين، ثم تتطوّر هذه الندوب إلى انسداد وجلطة، والمعدل الصحي لضغط الدم هو 120/80، فإذا كان أعلى من ذلك يعني أنه مرتفع، ولا ينبغي إهمال هذه الحالة لخطورتها.



تقليل ملح الطعام، وزيادة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وكلما زاد ارتفاع ضغط الدم، وكان ذلك الارتفاع مصحوباً بأعراض مثل: قصر النفس، والدوخة، والصداع، وضبابية الرئؤية كلما زادت درجة الخطورة.

لكن توجد أدلة على أن بعض الأدوية التي تعالج الضغط المرتفع لها آثار جانبية، وأنه لا ينبغي اللجوء إليها إلا بعد استنفاد الطرق الطبيعية. إليك كيف تخفّض ضغط الدم من دون أدوية:

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* التمارين البدنية الخفيفة والمتوسطة تحسن من وظائف القلب، وينعكس ذلك إيجابياً على معدل تدفق الدم وبالتالي خفض الضغط.

* تقليل ملح الطعام خطوة أساسية لخفض الضغط المرتفع، وفقاً لدراسات عديدة.

* الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن المشروبات الكحولية، فقد تبين أن الكحول يزيد خطر الإصابة ارتفاع الضغط بنسبة 16 بالمائة.

* تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل: الموز والطماطم (البندورة)، والخضروات الورقية، والأفوكادو.