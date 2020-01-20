شرطة دبي تستعرض أحدث أنواع طائرات "الدرون" خلال "إنترسك 2020"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات معرض "إنترسك 2020" الرائد عالميا في قطاع السلامة والحماية من الحرائق بمركز دبي التجاري العالمي، والذي يستمر خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير/كانون الثاني، بمشاركة 1100 جهة عارضة من 50 دولة حول العالم.

كما ينعقد "مؤتمر إنترسك للحرائق" خلال يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني الذي يعرض التقنيات الأمنية المتقدمة لإطفاء الحرائق.

وتستعرض شرطة دبي عددا من الابتكارات خلال الفعاليات منها طائرات الدرون المتخصصة في الأغراض الأمنية.



وأكد عبدالله الحربي الرقيب بإدارة العمليات في شرطة دبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن شرطة دبي تستحدث أبرز التقنيات في مجال الطائرات المسيرة "الدرون"، إذ تستعرض في "إنترسك" هذا العام 3 أنواع من الطائرات للبحث والإنقاذ والحوادث المرورية والتفتيشات الأمنية والدوريات الشرطية.