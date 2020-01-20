لبنان تحتل المرتبة الثانية أسوأ دولة عالميا من حيث تكوين الأسرة

حل لبنان في المرتبة الثانية عالميا في الترتيب الذي جرى لتصنيف أسوأ البلدان من ناحية إنجاب وتربية الأطفال وتكوين الأسرة، أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب كازاخستان، وذلك حسب تقرير صدر من صحيفة "مترو" البريطانية، قالت فيه إن هذا الترتيب يشمل البلدان التي تعتبر الأسوأ للإنجاب، جاءت فيه الأردن بالمرتبة السادسة، والمرتبة السعودية في المرتبة السابعة.

وفي نفس السياق احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في إنجاب الأطفال، واليابان المرتبة الأولى لأفضل الدول متقدمة على سويسرا وكندا وبريطانيا التي حلت سادسا. وفي العودة إلى ترتيب البلدان الأنسب للإنجاب احتلت الدول الاسكندنافية المرتبة الأولى، من ناحية الظروف المتناسبة للعيش.

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