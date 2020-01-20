شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية توضح .. لماذا تحتاج أجسامنا للبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، تقريرحول العوامل التي تؤثر في احتياج البروتين للجسم، ومنها، تكوين الأنسجة،ومما لاشك فيه أن الأشخاص يحتاجون في مرحلة النموالبروتين وكذلك النساء الحوامل إلى الحصول على المزيد من البروتينات.

وأوضحت الوزارة أن نوعية البروتين واختيارها تعد من الأمور الهامة، فيجب على الأشخاص النباتيين أي الذين لا يتناولون البروتين من مصدر حيواني، عليهم التنويع في مصادر البروتينات للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، كما أن الحالة الصحية لها دور كبير فنجد أن بعض الحالات والأمراض التي تؤثرفي الأنسجة تزيد الحاجة للحصول على مزيد من البروتينات وخاصة بعد الخضوع علي عمليات جراحية خطيرة، أو التعرض للحروق.

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وأشارت الوزارة أن النشاط البدني له دور كبير في تحديد نسبة البروتين الذي يحتاجه الجسم، فكلما زاد النشاط البدني زاد استهلاك الطاقة التي يتم الحصول عليها من الغذاء، حيث إن الطاقة الزائدة يتم تحويلها في الجسم إلى أنسجة مما يزيد الكتلة العضلية، كما أن احتياج الطاقة يساهم بشكل كبير في الرغبة في الحصول علي مزيد من البروتينات.

وأشارت الوزارة عبر موقعها، أن الجسم يحتاج ايضا إلى الكربوهيدرات لإمداد العضلات بالطاقة، وأيضا الجسم يحتاج إلي البروتين لأنه يساعد على بناء وإصلاح العضلات بشكل ملحوظ وكبير، ويجب تناول الوجبات الغنية بهذان العناصر قبل ممارسة الرياضة بساعة إلى ثلاث ساعات، وبعد ممارسة النشاط البدني بعشرين دقيقة، لأن الجسم بحاجة إلي هذه العناصر التي يحتاجها بشكل كبير.