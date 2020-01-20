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شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير معروفة قد تشير إلى السكري والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
نشر أطباء بعض الأعراض التي تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولكن الكثيرين لا يعيرونها اهتماما.
وتوقف الأطباء عند الأعراض غير المعروفة لارتفاع مستوى السكر والتي عادة ما يتجاهلها الناس، ونشروها في مجلة "Express":
1- أرق غير معهود
يمكن أن يشعر الشخص بنعاس وحاجة إلى النوم، ولكنه رغم ذلك لا يغط في النوم، ويرافق ذلك تعرق وأحلام مختلفة.
2- لون الجلد
ينصح الأطباء بملاحظة لون الجلد، حيث أن تغير لون الجلد وسواده أو ظهور بقع، يشير إلى تطور مقاومة الإنسولين.
3- ضبابية الرؤية
تبدو الصورة ضبابية عند ضعف الرؤية، ويحصل هذا أيضا عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، ويؤكد هذا أكثر تورم الجفون.
4- جفاف الجلد
عند تطور مرض السكري، تتغير حالة الجلد، ويفقد الجلد مرونته نتيجة لاضطراب الدورة الدموية ويميل إلى الجفاف وتظهر الحكة والتقشر. وغالبا ما تظهر عليه فطريات.
5- ضعف الانتصاب
يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم ضعف الانتصاب عند الرجال وجفاف الأعضاء التناسلية الخارجية لدى الإناث، وذلك بسبب تضرر الأوعية الدموية والأعصاب.
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