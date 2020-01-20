نُقدّم لك نصائح تجعل التدليك بديلًا عن الأدوية للقضاء على التوتر والضغط العصبي

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى التوتر والضغط العصبي الذي أصبح جزءاً أساسياً من الروتين اليومي، إما بسبب الأمور العائلية أو ضغط العمل.ويجد الشخص صعوبة في استكمال حياته الطبيعية بسبب التوتر، كما قد يصاحبه صداع وألم في المعدة وإحساس بالإقياء، ولكن مجلة "بينك فيلا"، نشرت تقريراً يوضح كيف يمكن للشخص التخلص من التوتر من خلال تدليك مناطق معينة، كحل يستعاض به عن الأدوية:

الأذنين

يساعد تدليك الجزء العلوي من صوان الأذن في التخلص من التوتر وحل مشكلة الأرق أيضا، من خلال تدليك وضغط ذلك الجزء بإصبعي الإبهام والسبابة في حركة دائرية لمدة 10 ثوان.

منطقة الجبين بين الحاجبين

تدليك هذه المنطقة لمدة 10 ثوان يساعد في التخلص من التوتر على الفور، فكل ما عليك فعله هو إغماض عينيك والتنفس ببطء وعمق، ويفضل تدليك هذه المنطقة بحركة دائرية بطيئة من الخارج إلى مركز تلك المنطقة، باستخدام إصبع الإبهام أو السبابة.

المنطقة الجلدية الرقيقة بين الإبهام والسبابة

سيساعد تدليك هذا الجزء بين إصبعي الإبهام والسبابة في التخلص من الصداع والتوتر، من خلال أخذ نفس عميق وتدليك هذه المنطقة بيدك الأخرى بالإبهام والسبابة لمدة 10 ثوان، ثم تكرار نفس الأمر لليد الأخرى ولمدة 10 ثوان أخرى، ويفضل فعل ذلك أثناء الجلوس.

الذراع

الضغط بالإبهام على منطقة الرسغ، لمدة 5 ثوان تقريبا لكلتا الذراعين أثناء التنفس بعمق، يساعد في التخلص من التوتر وآثاره.

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الأكتاف

يقول الموقع بانه يجب الجلوس باستقامة، ثم الضغط على المنطقة الداخلية بالأكتاف والمجاورة للعنق، بإصبعي الإبهام والوسطى لمدة 5 ثوان لكلا الجانبين

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