شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت من محبى المغامرة.. احذر من مرض الجبال وتعرف على أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في المناطق المرتفعة ، يتناقص ضغط الهواء المحيط بحيث يكون هناك كمية أقل من الأكسجين في الهواء ، ويمكن للناس أن يعيشوا بارتياح على ارتفاعات معتدلة ، لكن يجب أن يقوم الجسم ببعض التعديلات ، وهذا يستغرق بعض الوقت إذا صعدت إلى ارتفاعات أعلى من 8000 قدم ، فستكون في خطر ظهور أعراض غير مريحة أو خطيرة من التغير في الارتفاع.

ووفقا لموقع drugs تسمى أعراض مرض الارتفاع غير المهددة للحياة بأمراض الجبال الحادة.

ويتعرض المتسلقون الجبليون على أي من الجبال العالية والمتزلجين في المواقع المرتفعة لخطر الإصابة بأمراض الجبال الحادة، تتحسن أعراض المرض الحاد في الجبال إذا نزلت بسرعة منخفضة، لأعراض خفيفة للغاية ، قد يكون التأخير قبل التسلق أكثر كافيًا للسماح للأعراض بالزوال.

مرض الجبال الحاد هو الأقل خطورة من عدة أنواع من أمراض الارتفاع التي يمكن أن تحدث. يصيب هذا المرض ما يقرب من نصف جميع الأشخاص الذين يبدأون بالقرب من مستوى سطح البحر ويصعدون إلى ارتفاع 14000 قدم دون تحديد وقت راحة كافٍ.

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ويجب أن تؤخذ الأعراض التي تظهر على ارتفاعات عالية على محمل الجد ، لأن بعض مشاكل الارتفاع يمكن أن تتطور إلى أمراض قاتلة، أحد ردود الفعل الخطيرة للارتفاعات العالية هي حالة تسمى الوذمة الدماغية على ارتفاعات عالية (HACE) ، حيث يتراكم المخ في السائل الزائد ويتضخم ويتوقف عن العمل بشكل صحيح، يمكن أن يحدث مرض ذو صلة ، وذمة رئوية عالية الارتفاع (HAPE) مع أو بدون أعراض تحذير تشير إلى مرض الارتفاع.

الأعراض

نظرًا لأن الجسم يقوم بضبط طبيعي للتكيف مع الارتفاع العالي ، فقد يواجه المتسلقون بعض الأعراض المزعجة ولكنها لا تسبب القلق، وهي تشمل التنفس السريع (ولكن لا يزال مريحًا) ، وضيق التنفس مع ممارسة التمارين الرياضية ، والتوقف المؤقت العرضي في التنفس أثناء النوم ، والتبول المتكرر. السببان الأخيران هما سبب انخفاض مستوى ثاني أكسيد الكربون ، مما يؤدي إلى حدوث تعديلات في الدماغ والكلى.

تحدث الأعراض الأكثر خطورة بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم والتعديلات التي يتم إجراؤها بواسطة نظام الدورة الدموية.

يمكن أن تشمل أعراض المرض الحاد في الجبال ما يلي:

الصداع الذي لا يخفف من دواء مسكن الألم ، الغثيان أو القيء، الدوخة أو الدوار،ضعف أو تعب، صعوبة النوم، فقدان الشهية .