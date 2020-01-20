شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إجراء البذل القطنى لتشخيص الالتهاب السحائى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟يقوم الأطباء بإجراء فحص جسدي بشكل روتيني وفي بعض الحالات يطلبون إجراء فحص بالأشعة المقطعية للمخ قبل التوصية بإجراء البذل في أسفل الظهر حيث يتم إجراء الفحص بالأشعة المقطعية عندما يشتبه الأطباء في وجود مشكلة طبية قد تعرض المريض لخطر حركة المخ أثناء العملية ، وهي مضاعفات نادرة للغاية ولكنها خطيرة. ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟ القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟يقوم الأطباء بإجراء فحص جسدي بشكل روتيني وفي بعض الحالات يطلبون إجراء فحص بالأشعة المقطعية للمخ قبل التوصية بإجراء البذل في أسفل الظهر حيث يتم إجراء الفحص بالأشعة المقطعية عندما يشتبه الأطباء في وجود مشكلة طبية قد تعرض المريض لخطر حركة المخ أثناء العملية ، وهي مضاعفات نادرة للغاية ولكنها خطيرة. ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟ يستلقي المريض على جانبه مع ثني ركبتيه على صدره، في بعض الحالات ، يطلب الطبيب أن يجلس ويميل إلى الأمام على طاولة.

يكشف الطبيب ظهر المريض لتحديد موضع الفقرات السفلية ويشعر بالعظام في الجزء الخلفي من الحوض.

يتم تنظيف منطقة أسفل الظهر تمامًا بمحلول مطهر، ويتم حقن الدواء من خلال إبرة صغيرة لتخدير الجلد والأنسجة الموجودة أسفل الجلد في المنطقة التي سيتم فيها إدخال الإبرة الشوكية، هذا يسبب بعض اللدغة وجيزة جدا.

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يقوم الطبيب بإدخال إبرة العمود الفقري في البقعة الواقعة بين الفقرات، يتم دفع الإبرة ببطء إلى الأمام حتى تصل إلى القناة الشوكية يتوقف الطبيب عندما يبدأ السائل بالتنقيط من الإبرة الشوكية في أنبوب اختبار معقم.

في بعض الأحيان يقيس الطبيب ضغط السائل قبل أخذ العينة، يتم قياس الضغط باستخدام أنبوب يشبه مقياس الحرارة الكبير المثبت على الإبرة، عادة ما تكون عينة السائل التي يتم جمعها أقل من ثلاث ملاعق كبيرة، لن يشعر المريض بأي إزعاج عند إزالته. بعد هذا ، يتم إخراج الإبرة.

ما هي المخاطر من الاختبار؟الخطر الأكثر شيوعًا لثقب الفقرات القطنية هو أنه يمكن أن يسبب صداعًا مؤقتًا، الاستلقاء لبضع ساعات بعد الاختبار يمكن أن يجعل الصداع أقل عرضة للتحدث، مشاكل أخرى نادرة جدا وتشمل العدوى أو النزيف، نظرًا لأن حجم السائل صغير.