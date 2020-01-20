الأطفال الرضع في الشهر الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:40 صباحاً - ما الذي يحدث من تطورات في نمو الطفل في شهره الثاني؟ هذا السؤال الذي تسأله الأم التي تجاوزت حديثاً فترة النفاس التي تبلغ أربعين يوماً، فماذا عليها أن تفعل مع المولود في شهره الثاني حسب تطوره الجسماني والحركي والنفسي؟

الدكتورة نيفين عبد الواحد اختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة، تشير إلى أهم تطورات الطفل في الشهر الثاني....

نمو طفلك في الشهر الثاني من العمر

يحتاج الطفل في الشهر الثاني من عمره إلى معدل 12 رضعة على مدار الأربع والعشرين ساعة، وربما احتاج لرضعة كل ثلاث ساعات.

يمكن أن ترى الابتسامة الأولى لطفلك في شهره الثاني.

يبدأ الطفل في الشهر الثاني بتمييز الألوان، فقبل ذلك فهو يرى لونين فقط.

يحب الطفل في الشهر الثاني أن يلمس الأشياء بدافع التعرف عليها، سوف تكتشفين أنه يحب أن يلمس الكرات الملونة الصغيرة المصنوعة من البلاستيك أو الألعاب البلاستيكية الصغيرة.

يبدأ الطفل في الشهر الثاني من عمره بالنوم لساعات أطول في النهار.

وما زال يسهر كثيراً في الليل فهو يبكي طلباً للرضاعة.

يبدأ الطفل في عمر الشهرين في التحكم بحركات ذراعيه وساقيه.

ويبدأ في الإمساك بالأشياء في قبضته فمن الممكن أن يمسك بشعرك المتدلي نحو وجهه ويشعر بالسعادة في ذلك، ولكن قد يبكي الشقيق الصغير لو أمسك الرضيع بشعره، فسوف تحتاجين لمجهود وصبر وأناة حتى تخلصي شعر الأخ من بين يدي الرضيع المشاغب.

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ماذا عن صحته؟

سوف يزداد وزنه وطوله بالطبع.

ويجب أن يحصل على اللقاحات المخصصة لعمر الشهرين في المركز الطبي.

لا تجعلي إصابة الصغير بالسعال أو الرشح سبباً لتأخير التطعيمات.

ولكن في حال إصابته بالحمى أو الإسهال فيجب أن تؤجل التطعيمات.

ماذا عن قدراته الحركية؟

يبقي رأسه منتصباً لعدة ثوانٍ.

سوف ينتج طفلك الكثير من اللعاب.

ولا تخافي من اللعاب الكثير فهو وسيلة دفاعية للحماية من الأمراض

يمكنك وضع بطانية أو مفرش سميك ودافئ وطري تحت الطفل لكي يستطيع أن يستمتع بالحركات التي يقوم بها.