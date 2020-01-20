علماء يبتكرون دواء يرفع فعالية علاج السرطان.. فما هو؟

الإثنين 20 يناير 2020

كشفت جامعة قازان الفدرالية بالتعاون مع شركة "Tatkhimpharmpreparaty"، عن دواء لعلاج تصلب الشرايين وآخر مكملا لرفع فعالية علاج السرطان.



وعرض علماء وطلاب ومراكز بحوث علمية، من 40 دولة، 800 ابتكار جديد، منها 40 ابتكارا مختلفا عرضها علماء ومؤسسات من روسيا، في الدورة الـ 47 لصالون الاختراعات الدولي الذي أقيم في جنيف (10-14 أبريل 2019).

واشتركت جامعة قازان لأول مرة في هذا الصالون، وعرضت عقارين سيبدأ اختبارهما على البشر في هذه السنة.

ويقول قسطنطين بالاكين، رئيس كرسي الطب الكيميائي في الجامعة: "عرضنا عقارا مضادا للالتهابات وآخر يرفع فعالية علاج السرطان".

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ويستخدم العقار الأول لعلاج الالتهابات المزمنة وبالخصوص الجهاز العضلي الهيكلي، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل، حيث حتى جرعات صغيرة منه تكفي لوقف الالتهاب وتقضي على العوامل التي قد تسبب تكراره.

ويعد هذا العقار، "KFU-01"، مضادا للالتهابات من الجيل الجديد، ويتميز بسمية منخفضة وتأثير مسكن قوي، ونتيجة لانقسام مكونات فيتامين "В6" يمكن أن يحسن حالة الجلد والشعر. ومن المفترض أن تستمر فترة علاج معظم الالتهابات المزمنة بهذا العقار مدة أسبوع. وسوف تبدأ اختباراته السريرية في منتصف السنة الحالية.

أما العقار الثاني الذي عرض في صالون جنيف، فهو دواء مكمل يزيد من فعالية الأدوية المستخدمة في علاج معظم أنواع السرطان. وأطلق على هذا العقار "KFU-02"، وهو مثبط مبتكر لناقلات АВС العكسية، يمنع الخلايا السرطانية من مقاومة الأدوية المضادة للأورام الخبيثة. بحسب بالاكين.

وأضاف رئيس كرسي الطب الكيميائي في الجامعة أنه عند اختبار هذا العقار على الفئران والأرانب المخبرية، ساعد مع الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي على إبطاء نمو الأورام، وفي بعض الحالات تم القضاء عليها تماما. وسوف تبدأ الاختبارات السريرية لهذا العقار في منتصف السنة الجارية أيضا.