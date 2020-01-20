شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى أسباب انتفاخ قناة فالوب ومدى تأثيرها على الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور العام الأول من الزواج يبدأ كل زوج في السعى وراء معرفة السبب في عدم الإنجاب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تكتشف بعض النساء أنهن يعانين من انتفاخ أو تورم أو التهاب في قناة فالوب، وهذا الأمر يعد من أبرز الأسباب المؤدية لتأخر الإنجاب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا الأمر، وذلك وفقا لموقع " betterhealth".

قنوات فالوب عددها اثنان على جانبى الرحم، وهى تعمل على نقل البويضة الناضجة والجاهزة للتلقيح من المبيض إلى الرحم، وذلك بعد الخضوع لعملية الإخصاب.

وكشفت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن بعض النساء يتعرضن للإصابة بانسداد في قنوات فالوب، أو تورم أو التهاب.



قناة فالوب

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانتفاخ أو تورم في قناة فالوب، ومنها:

- الإصابة بالتصاقات حول الأنابيب، وهذا الأمر يحدث عادة عند الخضوع لعمليات جراحية تتسبب في هذا الأمر.

- الإصابة بالبطانة الرحم المهاجرة.

- التعرض للإصابة بالتهاب شديد في القنوات.

- التعرض لتجمع مائي في قنوات فالوب.

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- الإصابة بعدوي بكتيرية في قنوات فالوب.

- الإصابة بالتهابات مهبلية.

هناك العديد من الأعراض التي تؤكد حقيقة الإصابة بانتفاخ قنوات فالوب، ومنها:

- الإصابة بارتفاع درجات حرارة الجسم.

- ألم شديد في البطن.

- التعرض لقيء وغثيان بشكل مستمر.

- وبكل تأكيد تأخر الحمل.

الخضوع للرنين المغناطيسي يعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الكشف عن هذا الأمر، كما الخضوع للسونار والقيام بالأشعة بالصبغة على قنوات فالوب تساهم بشكل كبير في الكشف عن هذا الأمر.



انسداد قناة فالوب

استخدام المضادات الحيوية تعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير تقليل الالتهابات التي تتعرض لها قنوات فالوب، وفي بعض الأحيان يلجأ الطبيب للقيام بإجراء منظار رحمي للتخلص من الالتصاقات إن وجدت، ولكن إذا كانت مشاكل قنوات فالوب كثيرة وهي السبب في تأخر الحمل ففي بعض الأحيان يلجأ الطبيب لفصلها حتي لا تؤثر علي عمليات الحقن المجهري، أو تتسبب في التعرض للإجهاض كثيرا.