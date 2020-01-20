"هانيويل" تزود "العاصمة الإدارية" في مصر بخدمات فائقة التطور

أعلنت "هانيويل" - الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا - عن إبرام شراكة جديدة مع شركة "اتصالات مصر" لتزويد المصريين بخدمات فائقة التطور في مشروع العاصمة الإدارية المصرية.



جرى حفل توقيع الاتفاقية خلال معرض "إنترسك 2020" المقام حاليا بدبي وذلك بحضور كبار الشخصيات من شركة "اتصالات مصر" وشركة هانيويل.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة هانيويل بنشر تقنيات إنترنت الأشياء IoT وحلول الأجهزة والبرمجيات المتطورة في "مركز إدارة عمليات المدينة" COC الجديد ضمن إطار المرحلة الأولى من المشروع.

وسيتولى "مركز عمليات المدينة" مهمة دمج البيانات التي تجمعها أنظمة الإدارة في مختلف أنحاء المدينة لرفع كفاءة الوظائف الإدارية وتوفير باقة خدمات عالمية المستوى التي تقدمها المدن الذكية للمصريين، فضلاً عن الدعم اللازم لشركات القطاعين العام والخاص على نطاق العاصمة الجديدة.

وستعمل هانيويل على تزويد "مركز إدارة عمليات المدينة" COC بمنصة مبتكرة ترتكز على تقنيات إنترنت الأشياء IoT والتي ستسهم في تحليل البيانات على مستوى المدينة، إلى جانب توفير لوحة قيادة شاملة لمختلف أنحاء المدينة والخدمات التي توفرها فضلاً عن بوابة بيانات تشاركية للمصريين ومزايا مبتكرة لتطبيقات الهواتف المحمولة.

وقال اللواء مهندس أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تقود مشروع التطوير الأكثر طموحاً في مصر حتى الآن كما تبدي التزاماً راسخاً بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات المبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم ومبادئ السلامة والأمن والإنتاجية والاستدامة.

وأكد جورج بو متري نائب الرئيس ومدير عام "هانيويل لتقنيات المباني" في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا المشروع يرسي معايير جديدة لمفهوم المعيشة الذكية وتمكين الوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية التي حددتها "رؤية مصر 2030".

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وأشار إلى أن شراكتهم مع "اتصالات" ستسهم في توفير تقنيات متصلة ومبتكرة لتلعب دوراً فاعلاً في تحسين مستويات السلامة والأمن وكفاءة استهلاك الطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستعود بدورها بمنافع كثيرة وطويلة الأمد على سكانها.

وستدعم التقنيات التي تقدمها شركة "هانيويل" مجموعة من أنظمة الإدارة المبتكرة لمواقف السيارات الذكية والمرافق الذكية الأخرى التي تشمل أنظمة الكهرباء والمياه والغاز.

وسيتضمن ذلك أيضاً أنظمة الإنارة الطرقية وعدادات ذكية وخدمات أنظمة ضبط الشبكات الكهربائية ودمجها مع أنظمة التحكم بالإشارات المرورية وأنظمة دفع الفواتير والخدمات المالية.

كما ستشتمل مجموعة الخدمات التقنية على أحدث أنظمة أمن الشبكات الإلكترونية المبتكرة من شركة هانيويل.

وتعتبر العاصمة الجديدة واحدةً من أكبر مشاريع المدن الذكية في العالم على 3 مراحل في موقعها الذي يبعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة وستمتد بعد استكمالها على مساحة إجمالية تبلغ 700 كيلومتر مربع.

وتشكل هذه الاتفاقية مع شركة "اتصالات" امتداداً لنطاق عمل شركة هانيويل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وهي تأتي في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين شركة "هانيويل" وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD خلال شهر فبراير/ شباط من العام الجاري لنشر أنظمة الأمن والمراقبة في جميع أنحاء المدينة بالتعاون مع شركة "إم تي آي" وذلك من أجل دمج أنظمة الأمن حول العاصمة في نقطة تحكم واحدة تعرف باسم مركز القيادة والتحكم المتكامل ICCC .