شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعانى من الأرق فى الشتاء.. نصائح للتخلص من هذا الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة للتعرض لبرودة الطقس الشديدة يزداد شعور البعض بعدم القدرة على النوم ويصاحب هذا الأمر الأرق، ولذا عليك التعرض على حقيقة الأمر، وطرق التخلص من هذا الأمر بعدة طرق تساهم في الحصول على قسط كاف من النوم، وتساهم بشكل كبير فى القضاء عليها، وذلك وفقا لموقع "health".

وأوضح التقرير المنشور، بالإضافة إلى العديد من الدراسات الطبية، أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من الأرق ليس فقط خلال فصل الشتاء، ولكن طوال أيام السنة، خاصة الأشخاص الذين يعانون بالأمراض المزمنة كمرض السكر، والقلب، والغدة الدرقية، كما أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة لهذا الأمر.

كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساهم بشكل كبير في مساعدتك على النوم، وأخذ قسط كاف منه ويساهم فى علاج الأرق، ومنها:

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- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول فنجان من الينسون يوميا قبل النوم بساعتين يساهم بشكل كبير فى الحصول على قسط جيد من النوم.

- أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول حفنة يوميا من اللوز تساهم بشكل كبير في الحصول على الاسترخاء وتنظيم النوم، وهذا الأمر يرجع إلى احتوائها على المغنسيوم وهرمون الميلاتونين الذى يساهم في تحفيز المخ.

- أشارت العديد من الدراسات الطبية أن تناول حبة من الكيوى يوميا بعد تناول وجبة العشاء، تعد من الأمور المهمة التى تساهم بشكل كبير في القضاء على الأرق والقضاء عليه، والحصول على أخذ قسط كاف من النوم في الليل.

- أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناولك يوميا لكبو من الحليب الدافئ قبل الخلود للنوم لها دور كبير في التخلص والقضاء على الأرق، ولذا عليك القيام بهذا الأمر يوميا.