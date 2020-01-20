شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الإجهاض الإصابة بالسكر أو الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أصعب ما تمر به النساء هو التعرض للإجهاض، أي فقدان الجنين والقضاء علي الحمل، وخلال هذا التقرير التعرف علي اسباب التعرض للإصابة بالإجهاض عند النساء، وذلك وفقا لموقع "merckmanuals".

أكد التقرير المنشور، ان هناك نسبة كبيرة من النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض، وهذا الأمر قد يكون في بعض الأحيان قبل معرفتها بالحمل من الأساس، ويزداد فرص التعرض للإجهاض في الثلث الأول من الحمل، أي خلال أول ثلاثة أشهر، وبعد مرور هذه الأشهر يقل فرص الإجهاض.

وهناك العديد من الأعراض التي تتعرض للشعور والمرور بها عند الاجهاض، ومنها، التعرض للنزيف الخفيف في البداية ثم النزيف الشديد في النهاية، ويصاحب هذا الأمر الشعور الشديد بألم وتشنجات شديدة في البطن، وتقلصات حادة، وهذا الأمر يتسبب في عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي نتيجة لقوة الألم الذي تشعر به النساء.

وأوضحت العديد من الدراسات الطبية ، أن النساء يشعرن بارتفاع في درجات الحرارة عند التعرض للإجهاض، وأيضا الشعور الشديد بالألم والتعب نتيجة فقدان كميات كبيرة من الدم، كما أن النساء يتعرض لألم شديد أسفل الظهر وقد يصعب تحمله في العديد من الأحيان، وهذه هي أبرز اعراض الاجهاض.

أسباب الإجهاض

وهناك العديد من اسباب الإجهاض التي يجب التعرف عليها، لتجنبها، فهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة وتعرض النساء للإجهاض، فعند تعرض النساء لضعف في نسبة الهرمونات الخاصة بالحمل يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإجهاض، وذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم علي إمداد الجنين بالهرمونات والغذاء الذي يحتاجه.

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وأوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك بعض المشاكل الجينية التي تتعرض لها النساء خلال الحمل، كتلف في البويضة أو خلل في النطفة أو المشيمة، كما أن سوء التغذية يعد من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإجهاض.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية، أن النساء اللاتي يتناولون الأدوية والكحوليات أكثر عرضة للإصابة والتعرض للإجهاض، وأيضا زيادة الوزن لها عامل كبير في التعرض للإجهاض، كما أن النساء بعد سن الـ35 يصبحن أكثر عرضة لهذا الأمر.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية، أن النساء المصابة بالسكر، أو مشاكل في الغدة الدرقية، هن الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاض، ولذا يجب التعرف علي حقيقة الأمر والأسباب المؤدية لهذا الأمر.