بسبب الأهلي والزمالك.. بيراميدز يفتح النار على الاتحاد المصري

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، الأحد، انتقد فيه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات، بتأجيل مباريات لبعض الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا تأجيل مباراة إنبي مع الأهلي التي كان مقررا لها يوم الأربعاء، لارتباط الأخير بمواجهة النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتأجلت أيضا مباراة الزمالك مع المصري، بسبب مواجهة الأخير لنظيره مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال، ولقاء الثاني مع نواذيبو الموريتاني في كأس الكونفدرالية.

ويخوض بيراميدز مباراة أيضا في بطولة الكونفدرالية أمام رينجرز النيجيري على ملعبه الأحد المقبل، إلا أن الاتحاد المصري برر عدم تأجيل مباراته بالدوري بـ"موقفه القوي وضمان عبوره لمرحلة المجموعات في البطولة القارية.

وأصدر بيراميدز بيانا قال فيه: "بمزيج من الصدمة والدهشة، تلقى نادي بيراميدز بيان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري يوم السبت، والذي تقرر فيه تأجيل مباراتي الأهلي أمام إنبي، والزمالك أمام المصري في الدوري الممتاز، من أجل هدف نبيل، وهو دعم الفرق المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا، وإتاحة الفرصة لهم لخوض مباريات الجولة الـ5 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

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وأردف البيان: "ما يفسر صدمتنا هو التجاهل التام لنادي بيراميدز الضلع المصري الرابع المشارك في البطولات القارية هذا الموسم، وكأنه فريق يمثل بلد آخر، بحجة الاطمئنان إلى صعود النادي للدور القادم من منافساته في الكونفدرالية".

وأضاف: "كأن لجنة المسابقات بإتحاد الكرة تعاقب المتفوق (فريق بيراميدز) الذي يحقق أفضل نتائج لناد مصري في بطولات أفريقيا هذا الموسم، محققا ٩ انتصارات وتعادل وحيد في مشواره، وتعاقبه على تأهله المبكر للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، وترفض دعمه هو الآخر ومنحه فرصة لالتقاط الأنفاس لإكمال المشوار بنفس القوة في المرحلة المقبلة بحثا عن التتويج باللقب القاري، ولم تساويه بباقي الأندية وتمنحه هو الآخر نفس الدعم ونفس الفرصة".

وأكمل: "سبق لبيراميدز أن كان الوحيد الذي خاض مباريات في بداية الموسم مع تأجيل باقي مباريات الأندية، وأجبر على خوض لقاءات كأس مصر وهو يعاني من سفر مستمر لخوض لقاءات الكونفدرالية، وهو الفريق الوحيد بين الأندية المشاركة ببطولتي أفريقيا الذي خاض ٦ مباريات في الدور التمهيدي للكونفدرالية".

واستمر: "بيراميدز يعاني من ضغط المباريات بشدة، ورغم أنه يلعب في أفريقيا مثل الأهلي والزمالك إلا أنه خاض عدد مباريات أكثر من الفريقين في الدوري، ومع التأجيل الجديد للفريقين يكون بيراميدز خاض عددا أكبر بكثير، ومع ذلك لم تضع لجنة المسابقات كل ذلك في اعتبارها عند تأجيل المباراتين ما يجعل النادي في موضع شك ودهشة من ذلك القرار".

وواصل البيان: "سبق لنادي بيراميدز أن طالب بحقوقه في وقت سابق أكثر من مرة، ونبه إلى عدم المساواة من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، وهو ما قابله الاتحاد المصري بإصراره على عدم تطبيق مبدأ المساواة والعدالة بين كافة الأندية".

واختتم: "وعليه فإن نادي بيراميدز ومجلس إدارته يطالب المسؤولين عن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بإعادة النظر سريعا في ذلك القرار، بضرورة تحقيق العدالة والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنح الفريق نفس الفرصة والدعم الممنوح لبقية المشاركين قاريا، ليواصل مسيرة تشريف الكرة المصرية في قارة أفريقيا".