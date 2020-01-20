تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة السينابون

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- سميد خشن : كوب
- سكر : نصف كوب
- حليب بودرة : كوب
- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)
- الزيت النباتي : نصف كوب
- حليب : نصف كوب (سائل)
- القشطة : علبة
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة
- جبن كريمي : 6 قطع
- القشطة : علبة
- حليب مركز محلى : نصف علبة (مكثف)
- قطر : كوب (شيرة)
الطريقة:
في وعاء الخلط ضعي السميد الخشن وأضيفي السكر، الحليب البودرة، القرفة المطحونة وقلبي المكونات.
صبي الزيت النباتي، والحليب، مع التقليب حتى تتجانس المكونات جيداً.
أضيفي علبة القشطة وحركي.
أضيفي البيكنج باودر وقلبي المكونات.
بطني طبق البايركس بالزيت، وصبي خليط البسبوسة، وأدخليه للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة.
اخلطي الجبن الكريمي، والحليب المكثف المحلى، والقشطة، في الخلاط الكهربائي.
صبي القطر (الشيرة) على البسبوسة، ثم وزعي خليط الجبن على الوجه.
أدخلي الصينية للثلاجة مدة ساعتين قبل التقديم.
زيني بالفستق الحلبي بحسب الرغبة.
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