تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدونات المقلية

المقادير

- حليب : نصف كوب

- الزبدة : ربع كوب (مقطعة مكعبات)

- خميرة : ملعقتان صغيرتان وربع

- سكر : نصف كوب

- دقيق : 4 أكواب ونصف (منخل)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الزيت النباتي : 3 اكواب (للقلي)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

الطريقة:

لتحضير الدونات: في وعاء مقاوم للحرارة، ضعي الحليب والزبدة.

أدخلي الوعاء إلى المايكرويف لدقيقة على حرارة متوسطة.

أضيفي الخميرة وملعقتين صغيرتين من السكر واخلطي.

اتركي الخليط جانباً لـ10 دقائق حتى يختمر.

في وعاء كبير، ضعي كوبين وربع من الدقيق والكمية المتبقية من السكر واخلطي مع عمل فجوة في وسط المكونات.

ضعي في الوسط خليط الخميرة والبيضة والفانيليا.

اخلطي المكونات وانخلي الكمية المتبقية من الدقيق واعجني.

ستحصلين على عجينة لينة تلتصق قليلاً.

انقلي العجينة إلى سطح صلب مرشوش بالدقيق واعجني عدّة مرات حتى تصبح العجينة طريّة لا تلتصق.

ادهني العجينة بالزيت وضعيها في وعاء نظيف ثمّ غطّيها واتركيها جانباً بدرجة حرارة الغرفة لساعتين حتى يتضاعف حجمها.

مدّي العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق بسماكة نصف إنش.

بواسطة كوب، قطّعي العجينة إلى دوائر.

بواسطة كوب أصغر من السابق، إصنعي فجوة في وسط دائرة العجين.

غطّي قطع العجينة واتركيها جانباً لساعة حتى يزيد حجمها من جديد.

في قدر، حمّي 3 أكواب من الزيت.

قلّي قطع الدونات حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون.

قدمي الدونات دافئة مع رشة سكر بودرة.

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