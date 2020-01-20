تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الأبواق الكاذبة بالكريما

المقادير

1 عبوة بف باستري مجمدة، مذابة " 2 شريحة "

1بيضة، مخفوقة قليلا

سكر بلوري خشن

½ كوب زبدة مذابة

½ كوب زبدة منكهة صلبة - سمن

2 كوب سكر بودرة

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1 ملعقة كبيرة مستخلص فانيلا1

برطمان كريم المارشميللو، حوالي 7 أوقية

الطريقة:

1.اتركي البف باستري يذوب حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة حسب الوقت المذكور على العبوة، غالباً ما يكون 40 دقيقة على الأقل.

2.سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

3.افرشي صينية فرن بورقة زبدة.

4.أزيلي غلاف البف باستري وضعيه على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

5.افردي البف باستري برفق، ثم قطعيه بطول ثنيات العجين.

6.قطعي كل ثلث إلى نصفين، حتى يتشكل لديكِ مستطيلات.

7.ضعي المستطيلات على صينية الفرن، مع مساواة المسافات ما بين كل مستطيل والآخر " 1 بوصة " .

8.ادهني كل مستطيل بالقليل من البيض المخفوق.

9.رشي الوجه بالسكر الخشن.

10.أدخلي الصينية في فرن مسخن مسبقاً واخبزيها حتى تنتفخ البف باستري ويتحول لونها للون الذهبي قليلاً، لمدة 5 - 7 دقائق.

11.أخرجي الصينية من الفرن واتركي الفطائر تبرد تماما.

12.بينما تبرد فطائر البف باستري، ابدئي بتجهيز الحشو.

13.اخلطي الزبدة والسمن حتى تصبح القوام خفيفاً وكريمياً، لمدة تصل إلى 5 دقائق.

14.أضيفي السكر البودرة على دفعات مع الخفق بعد كل إضافة، بمعدل 1 كوب في المرة الواحدة، اخفقي المزيج جيدا بعد كل إضافة.

15.أضيفي الفانيلا واستمري في الخفق جيداً.

16.أضيفي كريم المارشميللو واخفقي مرة أخرى حتى يتجانس المزيج ويصبح ذو لون فاتح وقوام ناعم، حوالي لمدة دقيقتين.

17.قطعي شرائح البف باستري المبردة إلى نصفين باستخدام سكين مسننة.

18.وزعي الحشو على أحد أنصاف من البف باستري باستخدام كيس تزيين المعجنات ثم غطي الحشو بنصف آخر من العجين.

19.يمكنك تخزينها في درجة حرارة الغرفة.

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