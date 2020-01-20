تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسات السمورز

المقادير

1 عبوة (12.8 أوقية) حبوب إفطار الشوكولاته بالألياف (حوالي 8 أكواب)، مقسمة

3 كوب كرات كورن فليكس شوكولاته، مقسمة

2 كوب لوز محمص مملح خفيف

2 كوب سكر بودرة

1 (10 أوقية) رقائق الشوكولاته المرة

½ كوب زبدة الفول السوداني الكريمية

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1كوب رقائق حلوى الريس بزبدة الفول السوداني

2 كوب مارشميللو صغير الحجم

2 كوب إم آند إمز صغير الحجم2 كوب حبوب إفطار ذهبية اللون

الطريقة:

1. اخلطي 6 أكواب من حبوب الشوكولاته بالألياف مع كوبين من كرات كورن فليكس الشوكولاته، بالإضافة 1 كوب من اللوز في وعاء كبير جداً ثم اتركيه جانباً.

2.قسّمي كمية السكر البودرة بالتساوي على كيسين كبيرين من أكياس زيبلوك الحافظة بحجم 1 غالون، ثم اتركي الأكياس جانباً.

3.افرشي صينية فرن كبيرة أو سطح مستوٍ بورق برشمان.

4.امزجي رقائق الشوكولاته مع زبدة الفول السوداني في وعاء آمن للحرارة ثم أدخليه المايكرويف. سخني الوعاء على درجة حرارة مرتفعة لمدة 30 ثانية، قلّبي المزيج ثم سخنيه مرة أخرى لمدة 30 ثانية. أخرجيه وقلبيه مرة ثانية حتى يصبح القوام ناعماً.

5.اسكبي خليط الشوكولاته الذائبة بزبدة الفول السوداني فوق طبقة حبوب الشوكولاته ذات الألياف، كرات الكورن فليكس بالشوكولاته واللوز. قلّبي الجميع برفق حتى تتجانس المكونات ويغطي خليط الشوكولاته المكونات الأخرى تماماً.

6.انقلي نصف الخليط السابق إلى أحد أكياس السكر البودرة والنصف الآخر من الخليط إلى الكيس الآخر من السكر.

7.أغلقي كل كيس بإحكام وهزّيه كل كيس برفق حتى يصبح الخليط مغطى بالسكر تماماً.

8.وزعي محتويات الأكياس على الصينية المفروشة بورق البرشمان، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة. يمكنكِ وضع الصينية في البراد لتسريع التحضير.

9.رشي باقي المكونات على الوجه وقلبي الجميع برفق.

10.خزّني الحلوى في حاوية محكمة الإغلاق لمدة تصل إلى أسبوع.

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