تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الكريب بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الحشوة : الشوكولاتة : نصف كوب (دهن)

لوز : ربع كوب (مجروش) - دقيق : كوب ونصف

- حليب : كوب

- الماء : كوب

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة الطريقة : ضعي الحليب والماء والبيض والفانيليا والملح في وعاء.

اخفقي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الدقيق والزبدة.

اخفقي لدقيقة حتى تتجانس المكونات.

غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لساعتين.

حمّي المقلاة وادهنيها بالقليل من الزبدة.

اسكبي ربع كوب من الخليط في المقلاة وافرديه عليها بالكامل.

اتركي الكريب تنضج وتشقر من أسفل ثمّ اقلبيها لثوان.

أخرجي الكريب من المقلاة وأعيدي الكرة مع كمية العجين المتبقية.

ضعي الكريب على طبق التقديم وافردي عليها كمية من شوكولاتة الدهن.

وزّعي اللوز المجروش فوق الشوكولاتة.

لفّي الكريب حول نفسه على شكل رول مع ثني الأطراف نحو الداخل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت جوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالتوت

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