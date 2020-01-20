تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الخوخ الطازج

المقادير

¼ باوند (1 إصبع) زبدة غير مملحة، في درجة حرارة الغرفة

½ 1 كوب سكر، كمية مقسمة

2بيض كبير جدا، في درجة حرارة الغرفة

1 كوب كريما حامضة، في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيلا الخالص

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة بايكينج صودا

1 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

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½ ملعقة صغيرة ملح كوشير

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

3 حبة خوخ كبيرة ناضجة، مقشرة ومزال منها النواة ثم تقطع إلى شرائح

½ كوب جوز بيكان مفروم

الطريقة:

1.سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، ادهني صينية فرن مقاس 9 بوصة بالزيت.

2.في وعاء الخلاط الكهربائي المجهز بمرفق المجداف، اخفقي الزبدة مع 1 كوب من السكر لمدة 3 - 5 دقائق على سرعة متوسطة - عالية، حتى يصبح القوام شاحباً وسلساً. أثناء الخلط، أضيفي البيض بالتدريج، واحدة تلو الآخر مع الخلط بعد كل إضافة، أضيفي بعد ذلك الكريما الحامضة والفانيلا، استمري في الخلط حتى يصبح القوام ناعمًا.

3.في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الباكينغ صودا، الباكينغ بودر والملح. خففي سرعة الخلاط، ثم أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط ببطء واخلطيها حتى تمتزج. في وعاء صغير، امزجي ½ الكوب المتبقي من السكر مع القرفة.

4.وزعي نصف كمية الخليط بالتساوي في صينية الفرن في طبقة واحدة. وزعي فوق المزيج نصف شرائح الخوخ، ثم رشي فوقه ⅔ من مزيج السكر.

5.وزعي باقي خليط الكيك، ورتبي الخوخ المتبقي فوقه، ثم رشي الوجه بالمتبقي من خليط السكر ثم وزعي البيكان على الوجه.

6.اخبزي الكيك لمدة 45 - 55 دقيقة، وتأكدي من نضجها باستخدام اختبار عود الأسنان وتأكدي أن يخرج نظيفاً بعد وضعه في منتصف الكيك.

7.قدميها ساخنة أو في درجة حرارة الغرفة.

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