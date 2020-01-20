شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الأنف التحسسى وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب الأنف التحسسى واحد من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا مع دخول فصل الشتاء مما يسبب السيلان والعطس والم شديد فى الجسم، فقد تكون الحساسية ناتجة عن العوامل الوراثية أى إصابة أحد أفراد الأسرة بالحساسية أو نتيجة التهاب شديد فى جيوب الأنفية وفى تلك الحالات لا بد من تناول الأدوية التى يصفها الطبيب مع المتابعة الدورية.

وحسب ما ذكره موقع familydoctor فأن أعراض التهاب الأنف التحسسى هى

أعراض التهاب الانف التحسسى

1:مرضى حساسية الانف يعانون من العطس الشديد، وقد يكون ذلك دون الاصابة بنزلات البرد وهو من علامات التهاب الأنف التحسسى.

2:سيلان الأنف الشديد من الأعراض التى تدل على حساسية الأنف والالتهاب الشديد بها.

3:احتقان شديد بجيوب الأنفية، مع حكة الفم.

4:يواجه المريض صعوبة فى حاسة الشم وعدم القدرة على تذوق الطعام.

5:تعب وإرهاق شديد وعدم القدرة على تناول الطعام أو البلع.

6: صداع شديد وعدم القدرة على التركيز والنشاط، مع عدم الاتزان والدوخة الشديدة.

فى الغالب يكون سبب التهاب الأنف التحسسى هو استجابة الجهاز المناعى لبعض المواد التى تسبب الحساسية ومنها:

أسباب التهاب الأنف التحسسى

1:التعرض للغبار والاتربة الشديدة وخصوصا خلال فترة تغيير فصول السنة.

2:وبر الحيوانات والعفن من الاسباب التى تردى لالتهاب الأنف التحسسى.

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3:العوامل الوراثية لها دور كبير فى الاصابة بالتهاب الأنف التحسسى ، فإذا كان أحد أفراد الاسرة مصاب بالتهاب الأنف التحسسى ينتقل ذلك للأبناء.

4:التعرض لدخان السجائر والعطور ذات الرائحة النفاذة تسبب التهاب تحسسى بالأنف شديد.

5:الاصابة بمرض بالأكزيما أو الربو تسبب التهاب شديد بالأنف وعدم القدرة على التنفس والاعياء الشديد.

6:التعرض للرطوبة الشديدة أو الرياح، أو استنشاق هواء ملوث.

وهناك بعض النصائح لتساعدك على العلاج من التهاب الأنف التحسسى وهى:

نصائح لعلاج التهاب الأنف التحسسى:

1:ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب مع تناول الأدوية التى يصفها فى مواعيدها المضبوطة.

2:يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة او التى تحتوى على نسبة عالية من التوابل واستبدالها بالخضروات والفواكه.

3: تجنب التواجد فى الأماكن التى بها تدخين وسجائر.

4:تجنب التعرض للمواد الكيميائية والغبار ووبر الحيوانات.

5: تدفئة الجسم وعدم الخروج فى البرد الشديد.