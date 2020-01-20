فوائد تناول الكزبرة على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكزبرة واحدة من أشهر الخضروات التى تتميز باحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالأمراض والالتهابات، كما اثبتت بعض الدراسات أن الكزبرة تحتوى على بعض العناصر التى تعمل على الحفاظ على نضارة وجمال البشرة والشعر، لذلك يقدم موقع food العديد من الفوائد الصحية للكزبرة ومنها:

فوائد الكزبرة على صحة الجسم

1: تناول الكزبرة يعمل على الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من الالتهاب والأمراض السرطانية التى يتعرض لها الكبد، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات.

2: تناول الكزبرة يساعد على خفص مستوى السكر فى الدم ويحافظ على صحة الجسم، فينصح مرضى السكر بالإكثار من تناول الكزبرة للحفاظ على صحة الجسم.

3: تحتوى الكزبرة على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم وتحد من خطر الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون فى الجسم.

4: تحتوى الكزبرة على العديد من العناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح.

5:تناول الكزبرة يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويحد من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف، كما إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد على التركيز والنشاط.

6: تحتوى الكزبرة على نسبة عالية من العناصر الغذائي والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

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7: تحتوى الكزبرة على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العيون والرؤية وتعالج التهابات العين والاحمرار.

8:تعتبر الكزبرة واحدة من أنواع الخضروات التى تعمل على تسكين الألم وعلاج الالتهاب وخصوصا ألم الدورة الشهرية.

9:تناول الكزبرة باستمرار يعمل على علاج الانيميا وتعزيز صحة الجسم، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التى تحافظ على صحة الجسم.

10: تحتوى الكزبرة على الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالتهابات المفاصل والعضلات وتحد من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل وهشاشة العظام.

فوائد الكزبرة على صحة الشعر والبشرة

1: تحتوى الكزبرة على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من الالتهابات والاحمرار.

2:تعالج الجفاف وتحد من خطر الاصابة بالبقع الداكنة بالبشرة.

3:تناول الكزبرة يحد من خطر الاصابة بعلامات الشيخوخة والتجاعيد.

4:تعالج التهابات فروة الرأس والقشرة وتحد من الالتهاب.

5:يساعد على نمو الشعر وكثافته.