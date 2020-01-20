شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لوقف ألم الاعتلال العصبى.. منها إنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاعتلال العصبى المحيطى من الأمراض التى تؤثر على أعصاب الجسم، ويحدث نتيجة للتلف الذى يصيب الأعصاب خارج المخ، ويعتمد إبطاء أو إيقاف تطور الاعتلال العصبي على السبب الكامن وراءه، حيث أن بعض أنواع الاعتلال العصبي قابلة للعلاج، والبعض الآخر ليس كذلك، فهناك أكثر من 100 نوع مختلف من الاعتلال العصبى، وفقاً لموقع كلايفند كلينيك.

ويصعب إبطاء أو منع تقدم الاعتلالات العصبية الوراثية، لكن على الرغم من عدم وجود علاج محدد لها، فهناك حلول لتحسين الألم وإدارة الأعراض.

وتستجيب الاعتلالات العصبية المناعية الذاتية إلى للعلاج ويمكن تقليل أعراضها.

ويمكن علاج اعتلالات الأعصاب السكرية واعتلالات الأعصاب التي يسببها تناول الأدوية فى كثير من الأحيان، وغالبًا ما يختلف العلاج والتحكم في الألم تبعًا للسبب والعوامل الشخصية الأخرى.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، عادة ما تكون تغييرات نمط الحياة ناجحة في إبطاء تقدم الاعتلال العصبي.

تغييرات نمط الحياة التى تساعد فى وقف الاعتلال العصبى

يمكن أن تشمل هذه التغييرات:

-خسارة الوزن.

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-ممارسة الرياضة.

-مراقبة مستويات السكر في الدم.

-عدم التدخين.

-عدم شرب الكحول.

-علاج الإصابات والالتهابات عند الطبيب، وهذا هام بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري.

- علاج نقص الفيتامينات.

- التقليل من التوتر وتمارين الاسترخاء.

- العلاج الطبيعي.

-ارتداء المشدات العظمية للتعويض عن الضعف وفقدان التوازن.

-التأكد من أن بيئتك تشتمل على أجهزة مساعدة (مثل العصا أو المشايات) مع توافر إضاءة جيدة لتقليل مخاطر السقوط.

ومع ذلك ، فإن أهم شيء يمكنك القيام به لإبطاء تقدم الاعتلال العصبي هو رؤية طبيبك ومناقشة خطة الرعاية الخاصة بك.

يذكر أن من أعراض الاعتلال العصبى الألم المتزايد، ضعف العضلات، صعوبة النوم من الألم، صعوبة التنسيق فى العضلات.