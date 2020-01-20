تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى زبدة الفول السوداني

القاهرة - لايف ستايل المقادير

ملاعق كبيرة من مسحوق السكر الناعم.

½ كوب زبدة فول سوداني كريمي (120 جم).

1 كوب شوكولاتة (170 جم)، ذائبة. الطريقة: قومي بإعداد الصينية الخاصة بالكب كيك بـ 6 قوالب ورقية لاحتواء الحلوى.

امزجي زبدة الفول السوداني والسكر معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي 1-2 ملاعق كبيرة من الشوكولاته في البداية.

ثم ضعي 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من خليط زبدة الفول السوداني أعلى الشوكولاته.

ثم غطي زبدة الفول السوداني بمزيد من الشوكولاتة وقومي بتنعيم الجزء العلوي منها.

ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تصلب الشوكولاتة.

وأخيراً قومي بإزالة الحلوى من القوالب وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى الفراولة والكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت البري بالشوفان للرجيم

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