شكرا لقرائتكم خبر عن الداحس التهاب يصيب الأصابع.. اعرف أنواعه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لتقرير لـ Harvard health يمكن أن يكون السبب في الإصابة الإظافر المفرطة خاصة قطع أو تمزيق البشرة ، وهي حافة الجلد الرقيق الذي يحدد الهوامش الخارجية ويمكن أن ينتج أيضًا عن عض أطراف الأظافر أو الجلد المحيط بالأظافر.



الاصبع الداحس

أما الداحس المزمن فهو نوع من أنواع العدوى التي عادة ما تتطور ببطء ، مما تسبب في حدوث تورم تدريجي وأحمرار في الجلد حول الأظافر، وعادة ما يكون سبب المبيضات أو غيرها من أنواع الخميرة الفطريات، وغالبًا ما يؤثر ذلك على عدة أصابع في نفس اليد. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى هم الذين يعانون من مرض السكري أو العمال الذين تعرض وظائفهم باستمرار أيديهم إلى الماء أو المذيبات الكيميائية، وتشمل هذه الوظائف تنظيف المنزل ، وأعمال النظافة ، وطب الأسنان ، والتمريض ، والخدمات الغذائية ، وغسل الصحون وتصفيف الشعر. الأعراض الأعراض الداحس الحاد يسبب ألم الخفقان ، احمرار ، دفء وتورم في الجلد حول الأظافر، في بعض الحالات ، تتشكل مجموعة صغيرة من القيح تحت الجلد بجانب الظفر أو أسفل الظفر نفسه. Advertisements

اعراض الاصبع الداحس

الداحس المزمن عادة ما يسبب أعراضًا أقل دراماتيكية من الداحس الحاد، عادةً ما تكون المنطقة المحيطة بالأظافر طرية ، حمراء ومتورمة بشكل خفيف، والجلد المحيط بالظفر رطب قد تتأثر عدة أظافر على نفس اليد في نفس الوقت.

وعادة ما يشفي الداحس الحاد في غضون 5 إلى 10 أيام، أما الداحس المزمن قد يتطلب عدة أسابيع من الأدوية المضادة للفطريات ،حتى بعد العلاج الطبي المناسب ، قد يعود الداحس إذا أصيب الجلد مرة أخرى أو غفل الإنسان عن الحفاظ على جفاف منطقة الظفر.